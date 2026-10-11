A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak

Egy csajos délután közben a barátnőm bevallott valamit, amitől szóhoz sem jutottam: tudatosan nem védekezett, mert titokban reménykedett a babában. Azóta sokat gondolkodom azon, mennyi kimondatlan dolog lapul egy kapcsolatban.

A találkozásunk ugyanúgy indult, mint a többi csajos délután. Beszélgettünk, nevetgéltünk, aztán egyszer csak a barátnőm elkomolyodott, és elmondott valamit, amitől szóhoz sem jutottam.

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Azt mondta, tudatosan nem védekezett, mert titokban reménykedett benne, hogy teherbe esik. A párja tudott róla, hogy nincs védekezés, ők ketten igyekeztek óvatosak lenni, ő viszont bízott abban, hogy így is összejön, és végül így is lett. Egy pillanatra megállt bennem az ütő, mert nem tudtam eldönteni, hogy ezt most egy bizalmas vallomásnak vagy egy bevallott hibának szánja.

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Mielőtt bárki gyorsan ítélkezne, hadd mondjam el, hogy nem úgy volt, ahogy elsőre hangzik. A párja pontosan tudta, hogy nem védekeznek, és azt is, hogy bármikor becsúszhat a baba. Csak azt nem tudta, hogy a barátnőm közben minden egyes alkalommal titokban remélte, hogy most összejön. Olvass még a témában Elegünk lesz valaha az AI-hazugságokból? Vagy már soha nem lesz zavaró, hogy nincs a tartalom mögött emberi jelenlét? Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül „Nem dolgozhat, nem bízhat senkiben és nem mehet orvoshoz” – 7 dolog, amit gyilkos férfiak parancsoltak, mielőtt megölték a feleségüket Csak évek után vallotta be a vőlegényem, hogy a tájszólásom miatt majdnem nem hívott el randira

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