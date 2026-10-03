Azt hittem, a távolság miatt veszítettem el a legjobb barátnőmet – nagyot tévedtem

Azt hittem, a kilométerek miatt veszítettem el a legjobb barátnőmet, aztán rájöttem, hogy valójában én is tehetek róla, hogy tizenöt év után eltávolodtunk egymástól.

Volt egy időszak, amikor azt hittem, a barátságot a kilométerek ölik meg. Hogy ha elköltözik valaki egy másik városba, egy másik országba, akkor onnantól kezdve minden lassan elhalványul, mint egy fénykép, amit túl sokáig hagytak a napon. Aztán rájöttem, hogy nem ez az igazság. A barátnőm, akivel tizenöt évig ültünk egymás mellett a suli padjaiban, majd később egymás esküvőjén tartottunk pohárköszöntőt, nem azért csúszott ki az életemből, mert elment Bécsbe dolgozni. Azért, mert egy ponton egyszerűen abbahagytam, hogy megkérdezzem tőle, hogy van.

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Egyetlen fotó mutatta meg, mennyire eltávolodtunk

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Emlékszem a pontos pillanatra, amikor ez lecsapódott bennem. Egy kávézóban ültem, amikor a telefonom képernyőjén megjelent egy értesítés: közös ismerősünk, Panni, most posztolt vele egy közös fotót valahonnan egy hegyoldalból. Néztem a képet, és a lányomnak feltűnt, milyen furcsán elhúzódik az arcom. Megkérdezte, mi az. Azt mondtam, semmi, csak eszembe jutott valaki.

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