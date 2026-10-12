8 dolog, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak azért megvenni, mert most divatos

Van az a lakberendezési trend, amire ránézünk, és azonnal tudjuk: kell. Most. Lehetőleg még ma. Aztán három hónappal később ugyanarra a tárgyra nézünk, és már azt sem értjük, hogyan gondolhattuk, hogy a nappalinknak pont egy ilyen furcsa, hullámos izére volt szüksége.
A 2026-os lakberendezési trendek között rengeteg izgalmas irány van: visszatértek a mélyebb színek, egyre népszerűbbek a természetes anyagok, a vintage darabok és a személyesebb, kevésbé katalógusszerű otthonok. A szobák ráadásul már nem feltétlenül egyetlen stílus köré épülnek, inkább különböző korszakok, anyagok és formák keverednek bennük.
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De attól még, hogy valami most minden lakberendezési oldalon és közösségi médiás videóban szembejön, nem biztos, hogy érdemes vagyonokat költeni rá. Sőt, a lakberendezők szerint vannak olyan trendek, amelyeket jobb kisebb adagban, kiegészítőként beengedni az otthonunkba.
1. Egy teljes szobányi „-core” dekoráció
Cottagecore, tengerparti nagymama, csendes luxus, dopamin dekor – és még ki tudja, mi jön holnap. A trendek szeretnek nevet kapni, mi pedig szeretjük azt hinni, hogy ha mindenből veszünk egyet, akkor végre összeáll az áhított enteriőr.