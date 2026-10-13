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7 néma jel, ami egy barátság végét sejteti
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7 néma jel, ami egy barátság végét sejteti

Váradi Petra
Írta 2026.10.13.
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Kevesebb beszélgetés, elmaradó találkozók és egyoldalú erőfeszítések – ez a 7 jel arra utalhat, hogy megváltozott a barátságod.

Vannak barátságok, amelyek nem egy nagy veszekedéssel érnek véget, hanem lassan, szinte észrevétlenül távolodnak el egymástól az emberek. Egyre ritkábbak a beszélgetések, elmaradnak a közös programok, és egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem tudod, mi történik a másik életében. A barátság vége sokszor apró, kimondatlan jelekből rajzolódik ki, amelyeket érdemes észrevenni, mielőtt teljesen megszakadna a kapcsolat.

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1. Egyre rövidebbek a beszélgetéseitek

Régebben órákig tudtatok beszélgetni szinte bármiről, most viszont néhány üzenet után kifullad a társalgás. Már nem meséltek egymásnak a napotok apró történéseiről, és a korábban magától értetődő telefonhívások is elmaradnak. A felszínessé váló kommunikáció arra utalhat, hogy már egyikőtök sem tesz annyi energiát a kapcsolatba, mint korábban.

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