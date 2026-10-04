7 elgondolkodtató jel, hogy évek óta csak te tartod össze a családot

Reggel te kelsz fel elsőként, és este te fekszel le utoljára. Közben lezajlik egy egész nap, amiben tíz apró döntés, emlékeztető és simítás rajtad múlik, amit senki nem köszön meg, mert senki nem is látja.

Van egy csendes szerep a családokban, amit ritkán neveznek nevén: az érzelmi és logisztikai gerinc szerepét. Nem feltétlenül az visel, aki a legtöbbet keres vagy a leghangosabban szervez, hanem az, aki nélkül minden apró fonál elszakadna. Ha az alábbiakból többre is ráismersz, valószínűleg te vagy az a bizonyos gerinc.

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1. Te vagy a családi naptár

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Fejben tartod, kinek mikor van orvosi vizsgálata, mikor jár le a biztosítás, melyik gyereknek mikor van szülői értekezlete. Nem azért, mert szereted a szervezést, hanem mert ha te nem tartod számon, senki más nem fogja. Ez a fajta láthatatlan adminisztráció ritkán kap elismerést, pedig napi szinten ez tartja mederben a család életét.

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