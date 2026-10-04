október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
október 4. Ferenc napja Ma: 24°C Holnap: 25°C ☁️
7 elgondolkodtató jel, hogy évek óta csak te tartod össze a családot
iStock

Címlap / Életmód / Család / 7 elgondolkodtató jel, hogy évek óta...

7 elgondolkodtató jel, hogy évek óta csak te tartod össze a családot

Váradi Petra
Írta 2026.10.04.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Reggel te kelsz fel elsőként, és este te fekszel le utoljára. Közben lezajlik egy egész nap, amiben tíz apró döntés, emlékeztető és simítás rajtad múlik, amit senki nem köszön meg, mert senki nem is látja.

Van egy csendes szerep a családokban, amit ritkán neveznek nevén: az érzelmi és logisztikai gerinc szerepét. Nem feltétlenül az visel, aki a legtöbbet keres vagy a leghangosabban szervez, hanem az, aki nélkül minden apró fonál elszakadna. Ha az alábbiakból többre is ráismersz, valószínűleg te vagy az a bizonyos gerinc.

Melyik csillagjegyhez áramlik a pénz idén ősszel? Ranglista

1. Te vagy a családi naptár

Fejben tartod, kinek mikor van orvosi vizsgálata, mikor jár le a biztosítás, melyik gyereknek mikor van szülői értekezlete. Nem azért, mert szereted a szervezést, hanem mert ha te nem tartod számon, senki más nem fogja. Ez a fajta láthatatlan adminisztráció ritkán kap elismerést, pedig napi szinten ez tartja mederben a család életét.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen

Ezeket olvassák most

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

Ha a bal tenyereden háromszög alakot látsz, ezt a sorsot hoztad magaddal a világra

Ha a bal tenyereden háromszög alakot látsz, ezt a sorsot hoztad magaddal a világra

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Napi horoszkóp 2026. október 4. – Ideje letenni a terheket

Napi horoszkóp 2026. október 4. – Ideje letenni a terheket

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.