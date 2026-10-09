A legtöbb otthon ugyanattól a 7 apróságtól tűnik zsúfoltnak – könnyen változtathatsz rajta

Lakberendezők és enteriőr-magazinok évek óta ugyanazt a néhány hibát emelik ki, amikor valaki megkérdezi, miért nem érzi otthonosnak, hanem inkább nyomasztónak a saját lakását.
Állsz a nappaliban, körülnézel, és nem tudod megmondani, mitől fullasztó a tér, pedig nincs is benne sok bútor. A válasz legtöbbször nem a négyzetméterben rejlik, hanem néhány apró, megszokott szokásban, amit már észre sem veszünk. Íme a hét leggyakoribb bűnös.
Egy üzenet a mosdó szélén: így derült ki az igazság a nyaraláson
1. A díszpárnák és takarók sokasága
Egy kanapén három-négy párna még kényelmes, hat-nyolc viszont már akadálypálya, amit minden leülés előtt félre kell pakolni. A textilhalmozás az egyik legjellemzőbb jele annak, hogy a tér dekorálás helyett inkább tárolásra szolgál. Ha estére már nincs hova ülni a párnáktól, érdemes felezni a mennyiségen, és csak azokat tartani, amiket valóban használsz is, nem csak nézegetsz.