6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba

A világ különböző kultúráiban évszázadok óta akadnak növények, amelyekhez szerencsét, gazdagságot és gyarapodást kapcsolnak. Ha több zöldet szeretnél az otthonodba, miért ne választhatnál olyat, amelyhez még egy jó kis történet is tartozik?

Van, amelyiknek a levelei hasonlítanak az érmékre, másik gyors növekedése miatt vált a fejlődés jelképévé, és olyan is akad, amelyet egyszerűen szerencsét hozó ajándéknak tartanak. Ha pedig amúgy is szeretnél több zöldet az otthonodba, miért ne választhatnál olyat, amelyhez még egy jó kis történet is tartozik?

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Pozsgafa (Crassula ovata)

A pozsgafa talán az egyik legismertebb „pénzhozó” szobanövény. Angolul többek között „money tree” (pénzfa) néven is ismert, vagyis már az elnevezése is elég egyértelműen utal arra, milyen jelentést társítottak hozzá.

A húsos, kerekded levelek miatt könnyű belelátni az érméket, ezért a növény a gyarapodás és az anyagi stabilitás szimbólumává vált a Feng Shuihoz kapcsolódó hagyományokban is. Olvass még a témában Üres foltok a kertben? Ezekkel a növényekkel színesítheted az udvarodat 10 hiba a fürdőszobában, amitől nem lesz olyan elegáns, mint szeretnéd Viszlát, unalmas hálószobák! A 2026-os trendek a kényelemről és a karakterről szólnak Nyári konyhák, amikbe azonnal beleszeretsz – Inspiráló megoldások

Ráadásul nem kell hozzá különösebben ügyes kertésznek lenned: világos helyen, jó vízáteresztő talajban és visszafogott öntözéssel egészen jól tartható.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.