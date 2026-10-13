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6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba
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6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba

Fehér Dia
Írta 2026.10.13.
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A világ különböző kultúráiban évszázadok óta akadnak növények, amelyekhez szerencsét, gazdagságot és gyarapodást kapcsolnak. Ha több zöldet szeretnél az otthonodba, miért ne választhatnál olyat, amelyhez még egy jó kis történet is tartozik?

Van, amelyiknek a levelei hasonlítanak az érmékre, másik gyors növekedése miatt vált a fejlődés jelképévé, és olyan is akad, amelyet egyszerűen szerencsét hozó ajándéknak tartanak. Ha pedig amúgy is szeretnél több zöldet az otthonodba, miért ne választhatnál olyat, amelyhez még egy jó kis történet is tartozik?

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő

1. Pozsgafa (Crassula ovata)

A pozsgafa talán az egyik legismertebb „pénzhozó” szobanövény. Angolul többek között „money tree” (pénzfa) néven is ismert, vagyis már az elnevezése is elég egyértelműen utal arra, milyen jelentést társítottak hozzá.

A húsos, kerekded levelek miatt könnyű belelátni az érméket, ezért a növény a gyarapodás és az anyagi stabilitás szimbólumává vált a Feng Shuihoz kapcsolódó hagyományokban is.

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Ráadásul nem kell hozzá különösebben ügyes kertésznek lenned: világos helyen, jó vízáteresztő talajban és visszafogott öntözéssel egészen jól tartható.

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