Sokáig természetesnek vettem, hogy a családi ebédek végén én fizetek. Aztán egy egyszerű kérdéssel sikerült megváltoztatnom a helyzetet.

Amikor anyám felhívott, hogy vasárnap menjünk el együtt ebédelni, már előre sejtettem, mi lesz a program vége. Az elmúlt években ugyanis szinte minden családi éttermezés ugyanúgy zajlott: ő választott helyet, ő hívott meg minket, a számlát viszont végül rendszerint én rendeztem. Sokáig nem csináltam belőle ügyet, de egy idő után egyre kellemetlenebbnek éreztem, hogy a meghívás valójában mindig az én pénztárcámat terheli.

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A meghívás, aminek mindig ugyanaz lett a vége

Anyám szeret étterembe járni, különösen akkor, ha valamilyen családi alkalomról van szó. A születésnapok, névnapok és ünnepek mellett néha egy-egy egyszerű vasárnapot is jó alkalomnak tart arra, hogy együtt ebédeljünk. Ilyenkor általában már napokkal korábban kinézi a helyet, elküldi a címet a családi csoportba, és hozzáteszi, hogy most ő szeretne minket vendégül látni.

Ezzel önmagában semmi problémám nem volt. Sőt, örültem, hogy kezdeményezi a közös programokat, mert a hétköznapokban ritkán sikerült mindenkinek összehoznia egy találkozót. Aztán amikor megérkezett a számla, valahogy mindig előkerült egy magyarázat arra, miért lenne egyszerűbb, ha most én fizetnék. Először csak annyit mondott, hogy nála nincs elég készpénz, és megkért, hogy fizessek kártyával, majd otthon rendezzük. Máskor arra hivatkozott, hogy éppen sok kiadása volt, de a következő alkalommal már ő állja az ebédet. Ezekből a visszaadásokból azonban sosem lett semmi. A családban mindenki tudta, mi fog történni A férjemnek egy idő után feltűnt, hogy a közös ebédek végén szinte automatikusan én nyúlok a táskámért. Egyszer hazafelé meg is jegyezte, hogy érdekes, anyám milyen nagyvonalúan hív meg minket, amikor végül mindig nekünk kerül pénzbe a program. Nem akartam igazat adni neki, mert tudtam, hogy anyámnak nincs annyi félretett pénze, mint nekünk, és nem szerettem volna, ha emiatt rossz színben tűnik fel előtte. Ugyanakkor azt sem éreztem igazságosnak, hogy a saját családi költségvetésünkből rendszeresen olyan étkezéseket finanszírozzunk, amelyeket nem is mi terveztünk. A húgom is tisztában volt a helyzettel, de ő általában csendben maradt. Ha szóba került a fizetés, inkább a telefonját nézte, vagy gyorsan témát váltott. Nem hibáztattam érte, de néha bosszantott, hogy mintha mindenki természetesnek venné: majd én megoldom. Egy vasárnapi ebédnél végre másképp alakult A következő meghívás előtt anyám ismét lelkesen mesélt egy új étteremről, ahová mindenképpen el szeretett volna vinni minket. Ezúttal azonban már a telefonban megkérdeztem, hogyan gondolta a fizetést. Először meglepődött, majd azt mondta, hogy természetesen mindenki a saját fogyasztását rendezi, ha nekünk úgy kényelmesebb. Nem volt benne különösebb sértődés, de éreztem a hangján, hogy nem erre a válaszra számított. Vasárnap végül mindannyian megérkeztünk az étterembe. Jó volt a hangulat, beszélgettünk, a gyerekek is találtak maguknak elfoglaltságot, és egyáltalán nem éreztem kellemetlennek, hogy mindenki a saját ételét és italát rendelte. Amikor kihozták a számlát, anyám egy pillanatra rám nézett, aztán szó nélkül elővette a bankkártyáját. Én is fizettem a saját részemet, és ezzel véget ért a megszokott jelenet. Nem a pénz miatt volt nehéz nemet mondani Hazafelé azon gondolkodtam, miért vártam ilyen sokáig, hogy szóljak. Nem az a néhány tízezer forint zavart igazán, amit korábban kifizettem, hanem az, hogy a döntés lehetősége sosem volt igazán az enyém. Ha anyám meghívott, úgy éreztem, el kell fogadnom a helyzetet, és nem illik szóvá tennem, hogy a végén megint rám hárul a költség. Azóta is járunk együtt étterembe, és anyám továbbra is szívesen szervez családi programokat. A különbség csak annyi, hogy indulás előtt tisztázzuk, ki mit fizet. Lehet, hogy kívülről ez apróságnak tűnik, de nekem sokkal nyugodtabb így részt venni a közös ebédeken. Végre nem kell azon gondolkodnom, vajon milyen indokkal kerül majd megint elém a számla.

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