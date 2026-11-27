Vajon továbbléptek, vagy még mindig az exük profilját nézegetik? Három csillagjegy, amely nehezen engedi el a múltat.

Már véget ért a kapcsolat, de még mindig tudni akarják, mi történik a másikkal. Új fotók, közös ismerősök posztjai, egy-egy árulkodó történet: ez a három csillagjegy nehezen állja meg, hogy ne nézzen utána annak, hogyan alakul az exe élete. Lehet, hogy már nem akarják újrakezdeni, de az elengedés náluk korántsem megy egyik napról a másikra.

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Mérleg – A lezárás előtt még mindent tudni akar

A Mérleg számára egy kapcsolat vége nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal megszakad az érdeklődése a másik iránt. Még akkor is kíváncsi maradhat az exe életére, ha a szakítást ő kezdeményezte, vagy már új kapcsolatban él. Szeretné tudni, hogyan boldogul a másik nélküle, van-e valakije, és vajon boldogabb-e most, mint korábban. Közben persze azt is próbálja megfejteni, hogy jól döntött-e, amikor lezárta a kapcsolatot.

A jegy szülötte sokszor nem közvetlenül kérdez rá ezekre a dolgokra, hanem a közösségi oldalakon keres válaszokat. Megnézi az új képeket, elolvassa a hozzászólásokat, és egy-egy apró részletből próbál következtetni arra, mi történik a másikkal. Nem feltétlenül akar visszatérni az exéhez, egyszerűen nehezen viseli, ha úgy kell továbblépnie, hogy közben nem tudja, hogyan alakult a történet másik fele. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 19. a numerológia szerint: rend és stabilitás „A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún? „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal

Halak – Érzelmileg még sokáig nem engedi el A Halak számára a szakítás után is sokáig élhet tovább a kapcsolat emléke. Hajlamos újra és újra felidézni a közös pillanatokat, elemezni az utolsó beszélgetéseket, és azon gondolkodni, mi történhetett volna másképp. Emiatt az exe közösségi oldalait is gyakrabban ellenőrizheti, mint azt bárkinek bevallaná. Egy új profilkép vagy egy kétértelmű bejegyzés is elég lehet ahhoz, hogy ismét elinduljon benne a gondolatáradat. A Halak nem mindig azért figyeli a másikat, mert vissza akarja szerezni. Sokszor egyszerűen hiányzik neki az a közelség, amely korábban természetes része volt a mindennapjainak. Ha látja, hogy az exe jól érzi magát, egyszerre örülhet neki és érezhet szomorúságot amiatt, hogy már nem ő osztozik vele ezekben a pillanatokban. Az érzelmi kötődés elengedése számára sokkal hosszabb folyamat, mint maga a szakítás. Oroszlán – A büszkesége mögött ott a kíváncsiság Az Oroszlán kifelé gyakran úgy viselkedik, mintha egy szakítás egyáltalán nem viselte volna meg. Nem szívesen mutatja ki, ha hiányzik neki valaki, és különösen nem akarja azt a látszatot kelteni, hogy még mindig az exe körül forognak a gondolatai. A kíváncsiság azonban nála is könnyen felülírhatja a büszkeséget: időnként rákeres a másikra, megnézi az új képeit, és figyeli, milyen változások történtek az életében. Különösen akkor erősödhet fel benne ez a késztetés, ha megtudja, hogy az exe új párt talált, vagy látványosan jól érzi magát a szakítás óta. Ilyenkor nemcsak arra kíváncsi, hogy mi történik a másikkal, hanem arra is, vajon őt mennyire sikerült elfelejtenie. Az Oroszlán számára nehéz elfogadni, ha valaki, aki korábban fontos szerepet töltött be az életében, látszólag könnyedén továbblép. Lehet, hogy soha nem vallaná be, de egy-egy titkos profilnézegetés nála is a történet része maradhat.

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