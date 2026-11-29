A sípályán már rég nem csak a meleg és a vízállóság számít – az idei szezonban izgalmas trendek hódítanak, amelyek a retró hangulatot modern sportos szabásvonalakkal ötvözik. Mutatjuk, mik azok a darabok, amelyeknek már most helyet csináltunk a kosarakban.

A síeléshez választott ruhák már rég nem csak arról szólnak, hogy ne fázz, és lehetőleg ne ázzon át a kabátod az első hóesés után. Az idei szezonban különösen izgalmas darabok közül válogathatsz, ha a pályán is szeretnél stílusosan megjelenni, ráadásul több olyan trend is visszatér, amely a retró hangulatot ötvözi a modern, sportos szabásvonalakkal. A színes mintáktól a puha műszőrmén át egészen az elegáns, letisztult szettekig mutatom, mik azok a darabok, amelyeknek már most helyet csináltam a kosaramban.

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Színes mintás dzsekik

Ha a sípályán nem szeretnél beleolvadni a fehér háttérbe, idén bátran választhatsz feltűnőbb színeket és mintákat. A geometrikus formák, a kontrasztos színblokkok és a játékosabb, többszínű összeállítások kifejezetten jól mutatnak a téli sportos darabokon. Ráadásul egy karakteres dzseki mellett nem is kell túlgondolnod a szetted többi részét: egy egyszerű nadrág és néhány jól megválasztott kiegészítő bőven elég.

Nekem különösen tetszik, hogy ezek a kabátok nemcsak a pályán, hanem egy havas városi sétán is megállják a helyüket. Olvass még a témában Felejtsd el a feketét: váratlanul karcsúsító szín robbantja fel a 2026-os tavaszi szezont Ugyanaz a ruha, teljesen más hangulat: 5 kiegészítő, ami pillanatok alatt őszivé varázsolja a szettedet 7 darab az őszi mikrotrendekből, aminek képtelenség ellenállni Főszerepben a leggings: 5 őszi szett, amit tuti, hogy kipróbálok – lelőhelyekkel

Retró pulcsik A skandináv minták, a régi síparadicsomok hangulatát idéző motívumok és a kissé vintage hatású pulóverek idén is előtérbe kerülnek. Ezekben az a jó, hogy egyszerre van bennük valami nosztalgikus és nagyon mai: egy klasszikus mintás darab például farmerrel, leggingsszel vagy síoverál alatt is remekül működik. A piros, kék, törtfehér és sötétzöld árnyalatok különösen jól illenek ehhez a trendhez. Én a kissé oversized fazonokat választanám, mert egy ilyen pulóverben a hüttében üldögélni legalább olyan jó program, mint maga a síelés. Steppelt részletek A steppelt felületek nemcsak praktikusak, hanem látványos textúrát is adnak a téli összeállításoknak. Idén a klasszikus, vízszintes steppelések mellett a különböző mintázatokkal és eltérő anyagfelületekkel kombinált darabok is izgalmasak. Egy steppelt kabát vagy overál például sokkal érdekesebbé tehet egy alapvetően egyszerű szettet, különösen akkor, ha visszafogott színekkel párosítod. A bézs és a fekete változatok azoknak is jó választások, akik nem szeretnének túl sportos hatást, de a letisztult eleganciáról sem mondanának le a hegyekben. Fehér műszőrme kabátok A műszőrme idén a sídivatba is egy kis luxushangulatot csempész, különösen a fehér és krémszínű változatok formájában. Ezek a kabátok kifejezetten látványosak, és már önmagukban is elegánsabbá teszik a téli megjelenést. A rövidebb, testhezálló fazonok mellett a lazább, puhább sziluettek is jól működnek, így könnyen megtalálhatod azt a változatot, amelyik illik a stílusodhoz. A műszőrme kabát inkább a pályán kívüli programokhoz ideális, hüttézéshez viszont tökéletes! Elegáns összeállítások A sportos megjelenés mellett egyre nagyobb teret kapnak a kifinomultabb, szinte luxusüdülőket idéző síruha szettek is. Gondolj a karcsúsított, öves kabátokra, a letisztult színvilágra, a finoman fényes anyagokra és a szélesedő szárú sínadrágokra. A fehér, bézs, csokoládébarna és fekete különösen jól mutatnak együtt, de egy teljesen egyszínű összeállítás is nagyon látványos lehet. Ez a trend azoknak kedvez, akik a sípályán sem szeretnének lemondani a nőiesebb, elegánsabb vonalról. Ráadásul egy jól megválasztott szettben a síelés utáni fotókon is úgy nézhetsz ki, mintha egy alpesi divatkampányból léptél volna elő.

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