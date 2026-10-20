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5 meglepő jel, hogy folyamatosan „készenléti üzemmódban” pörög az idegrendszered
Unsplash

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5 meglepő jel, hogy folyamatosan „készenléti üzemmódban” pörög az idegrendszered

Farkas Izabella
Írta 2026.10.20.
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A folyamatos éberségi állapot az autonóm idegrendszer egyik legalattomosabb működési zavara, és a legtöbben észre sem veszik, hogy hónapok, évek óta ebben élnek.

A szimpatikus idegrendszer feladata, hogy felkészítsen minket a veszélyre: gyorsítja a pulzust, feszessé teszi az izmokat, leállítja az emésztést. Ez remekül működik, ha tényleg menekülni kell valami elől. A probléma akkor kezdődik, amikor ez az állapot nem kapcsol ki, hanem alacsony intenzitással, de folyamatosan fut a háttérben. Az alábbi öt jel elsőre nem is kötődne az idegrendszerhez, pedig pontosan erről árulkodik.

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1. Apró zajokra aránytalanul nagyot rezzensz össze

Nő ijedten a kék fényben
Unsplash

Ha egy becsapódó ajtó, egy hirtelen csengőhang vagy akár egy kollégád köhintése mindig kizökkent, és ez után percekig tart, mire visszatalálsz a koncentrációdhoz, az nem egyszerű ijedősség. A túlérzékeny riasztási reflex azt jelzi, hogy a tested alapból magasabb készültségi fokon figyeli a környezetét, mintha állandóan számítana valamire. Nyugodt idegrendszer mellett az ilyen ingerek gyorsan lecsengenek, krónikus stressz esetén viszont a szervezet sokkal tovább marad éber állapotban egy-egy apró inger után is.

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