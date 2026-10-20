5 meglepő jel, hogy folyamatosan „készenléti üzemmódban” pörög az idegrendszered

A szimpatikus idegrendszer feladata, hogy felkészítsen minket a veszélyre: gyorsítja a pulzust, feszessé teszi az izmokat, leállítja az emésztést. Ez remekül működik, ha tényleg menekülni kell valami elől. A probléma akkor kezdődik, amikor ez az állapot nem kapcsol ki, hanem alacsony intenzitással, de folyamatosan fut a háttérben. Az alábbi öt jel elsőre nem is kötődne az idegrendszerhez, pedig pontosan erről árulkodik.
1. Apró zajokra aránytalanul nagyot rezzensz össze
Ha egy becsapódó ajtó, egy hirtelen csengőhang vagy akár egy kollégád köhintése mindig kizökkent, és ez után percekig tart, mire visszatalálsz a koncentrációdhoz, az nem egyszerű ijedősség. A túlérzékeny riasztási reflex azt jelzi, hogy a tested alapból magasabb készültségi fokon figyeli a környezetét, mintha állandóan számítana valamire. Nyugodt idegrendszer mellett az ilyen ingerek gyorsan lecsengenek, krónikus stressz esetén viszont a szervezet sokkal tovább marad éber állapotban egy-egy apró inger után is.
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