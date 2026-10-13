5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

Nem minden jegynél érződik ez egyformán erősen, de van öt csillagjegy, akiknél a következő holdciklus most épp olyan pontra esik, ahol nehéz lesz továbbra is kerülgetni a kérdést, amit hetek, hónapok óta félretesznek.
Kos
A Kos jellemzően akkor dönt jól, ha azonnal cselekszik, most viszont pont az jelent gondot, hogy nincs mihez azonnal kapkodni. Egy munkahelyi projekt lezárása után, amikor hirtelen üressé válik a naptár, előkerülhet a kérdés, hogy valójában mit szeretne csinálni a következő fél évben, nem csak azt, amit épp elvárnak tőle. A csend, amit korábban kerültek, most inkább segít, mint zavar.
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