október 13. Kálmán, Ede napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☀️
október 13. Kálmán, Ede napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☀️
5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet
Pexels

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 csillagjegy, akiknek a következő...

5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

Farkas Izabella
Írta 2026.10.13.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A Hold nagyjából négy hét alatt járja végig a fényváltozásait, és ez a négy hét sokaknál pontosan annyi idő, amennyi alatt egy halogatott döntés végre felszínre kerül.

Nem minden jegynél érződik ez egyformán erősen, de van öt csillagjegy, akiknél a következő holdciklus most épp olyan pontra esik, ahol nehéz lesz továbbra is kerülgetni a kérdést, amit hetek, hónapok óta félretesznek.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Kos

A Kos jellemzően akkor dönt jól, ha azonnal cselekszik, most viszont pont az jelent gondot, hogy nincs mihez azonnal kapkodni. Egy munkahelyi projekt lezárása után, amikor hirtelen üressé válik a naptár, előkerülhet a kérdés, hogy valójában mit szeretne csinálni a következő fél évben, nem csak azt, amit épp elvárnak tőle. A csend, amit korábban kerültek, most inkább segít, mint zavar.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben

4 csillagjegy, akit egy váratlan találkozás ráz fel októberben

Párkapcsolati karma: ezt a leckét kellene megtanulnod a párodon keresztül

Párkapcsolati karma: ezt a leckét kellene megtanulnod a párodon keresztül

6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba

6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba

Napi horoszkóp 2026. október 13. – Új irányba indulhatsz

Napi horoszkóp 2026. október 13. – Új irányba indulhatsz

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.