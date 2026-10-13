5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

A Hold nagyjából négy hét alatt járja végig a fényváltozásait, és ez a négy hét sokaknál pontosan annyi idő, amennyi alatt egy halogatott döntés végre felszínre kerül.

Nem minden jegynél érződik ez egyformán erősen, de van öt csillagjegy, akiknél a következő holdciklus most épp olyan pontra esik, ahol nehéz lesz továbbra is kerülgetni a kérdést, amit hetek, hónapok óta félretesznek.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

A Kos jellemzően akkor dönt jól, ha azonnal cselekszik, most viszont pont az jelent gondot, hogy nincs mihez azonnal kapkodni. Egy munkahelyi projekt lezárása után, amikor hirtelen üressé válik a naptár, előkerülhet a kérdés, hogy valójában mit szeretne csinálni a következő fél évben, nem csak azt, amit épp elvárnak tőle. A csend, amit korábban kerültek, most inkább segít, mint zavar.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.