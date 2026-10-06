4 csillagjegy, aki sosem mondja ki elsőként, hogy szeretlek

Ők nem hidegek és nem érzelemmentesek, csak másképp mérik a kockázatot. Amíg nem éreznek biztos talajt, inkább hallgatnak, és a tetteikkel próbálják elmondani azt, amit szavakkal még nem mernek.
Bika: aki inkább megmutatja, mint kimondja
A Bika szerelmében a biztonság az első számú szempont, és ez a szeretlek kimondására is vonatkozik. Nem azért hallgat, mert nem érez semmit, hanem mert pontosan tudja, mekkora súlya van annak, ha ezt a szót kiejti a száján. Amíg bizonytalan abban, hogy a kapcsolat stabil lábakon áll, inkább cselekszik: főz, gondoskodik, megjelenik, amikor szükség van rá.
Amikor végre kimondja, az nem hirtelen felindulásból történik, hanem egy hosszú, csendes mérlegelés végén. Ezért is olyan nehéz elsőként kicsikarni belőle, hiszen a Bika számára a szavak köteleznek, és ő csak olyasmit ígér, amit biztosan be is tud tartani.
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