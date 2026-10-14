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3 csillagjegy, akit képtelenség meggyőzni, ha egyszer eldöntött valamit
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3 csillagjegy, akit képtelenség meggyőzni, ha egyszer eldöntött valamit

Farkas Izabella
Írta 2026.10.14.
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Van, akivel lehet vitatkozni, és van, akivel felesleges.

Nem azért, mert nem hallgatja meg az érveket, hanem mert már régen meghozta a döntést, és onnantól kezdve a beszélgetés inkább csak udvariassági kör. Három csillagjegy van, akinél ezt érdemes időben észrevenni, mert hiába dobsz be logikát, érzelmet vagy könyörgést, a döntésük attól még nem fog megváltozni.

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Kos: villámgyorsan dönt, és nem visszakozik

A Kos nem azért makacs, mert sokáig rágódik a döntésen, hanem mert alig néhány másodperc alatt meghozza, és onnantól kezdve a kérdés lezártnak számít. Ha egy családi vasárnapi ebéden bejelenti, hogy felmond a munkahelyén, vagy hogy lemondja a közös nyaralást, teljesen felesleges elővenni a táblázatokat és a racionális ellenérveket.

A Kos döntéshozatala ösztönös, és pont ez adja az erejét: nem fél vállalni a következményeket sem. Ha megpróbálod lebeszélni, azt éli meg, hogy nem bízol az ítélőképességében, ami csak még inkább megerősíti az elhatározásában.

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Ha valóban szeretnél hatni rá, azt még a döntés pillanata előtt kell megtenned, utána már csak a kivitelezésben tudsz segíteni neki, ha hagyja.

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