Négy különböző Mikuláscsomag, négyféle személyiség! Válaszd ki a kedvencedet, és fedezd fel, mit árul el rólad a döntésed.

A Mikulás csomag mindenkinél mást rejt: van, aki alig várja, hogy előkerüljenek a csokoládék, más inkább a színes apróságoknak vagy a kreatív meglepetéseknek örül. De vajon mit árul el rólad az, hogy melyik összeállításért nyúlnál legszívesebben? Válaszd ki azt a Mikuláscsomagot, amelyik a legjobban tetszik, és ismerd meg, milyen gyermeki lélek lakozik benned!

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1. Csupa édesség – Az örök életvidám álmodozó

Csokoládé, cukorka, nyalóka és mindenféle finomság – nálad nem marad hely az egészséges kompromisszumoknak!

Ha ezt a csomagot választottad, valószínűleg ma is könnyen lelkesedsz azokért az apró örömökért, amelyek gyerekkorodban boldoggá tettek. Szereted az élet napos oldalát nézni, és nem gondolod túl a dolgokat, ha egy kis vidámságról van szó. Benned él az a gyermek, aki egy nehéz nap után is képes örülni egy szelet csokoládénak vagy egy váratlan meglepetésnek. Spontán, játékos és társaságkedvelő lehetsz, aki másokat is könnyen mosolyra fakaszt. Számodra a boldogság nem feltétlenül nagy dolgokban rejlik, hanem abban, hogy megengeded magadnak az apró élvezeteket. Olvass még a témában A gyerekem nem projekt, amit folyamatosan fejlesztenem kell – Mikor lett a gyereknevelésből teljesítményverseny? Tényleg rögtön terápiára kell menni, vagy a szomorúság az élet természetes része? Szabad szárnyalás vagy filozófiai kapcsolódás? Ezt tartogatja a Nyilas hava a szerelmi életedben Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában

2. Rózsaszín, csajos csomag – A romantikus álmodozó Rózsaszín csomagolás, csillogó kiegészítők, illatos apróságok és bájos meglepetések – minden, ami egy kicsit mesebelivé teszi a hétköznapokat. Ha ezt választottad, valószínűleg felnőttként sem veszítetted el a gyermeki lelkesedésedet a szép és különleges dolgok iránt. Szereted a részleteket, a kedves gesztusokat és a romantikus hangulatot, és egy apró figyelmesség is képes feldobni a napodat. Benned él az a kislány, aki még mindig hisz a mesékben, szereti a meglepetéseket, és néha szívesen elmerül a saját kis fantáziavilágában. Érzékeny, figyelmes személyiség lehetsz, aki számára az ajándék értékét nem az ára, hanem a mögötte rejlő szeretet adja. Nem szégyellsz lelkesedni olyan dolgokért sem, amelyeket mások talán már gyerekesnek tartanak. 3. Kézműves csomag – A kreatív felfedező Színes ceruzák, festékek, gyöngyök és apró alkotóeszközök – nálad a csomag kibontása után kezdődik az igazi móka. Ha erre esett a választásod, benned valószínűleg még mindig ott él az a kíváncsi gyermek, aki mindenből szeretne valami újat alkotni. A fantáziád élénk, szeretsz kísérletezni, és örömödet leled abban, ha valamit a saját kezeddel hozhatsz létre. Nem feltétlenül a kész eredmény a legfontosabb számodra, hanem maga az alkotás folyamata. Felnőttként is szívesen próbálsz ki új hobbikat, szeretsz barkácsolni, dekorálni vagy akár egy egyszerű délutánt is kreatív elfoglaltsággal megtölteni. A benned élő gyermek sosem unatkozik igazán, hiszen mindig talál valamit, amiben örömét lelheti. 4. Gyümölcsökkel teli csomag – A természetes örömök kedvelője Mandarin, alma, banán, dió és aszalt gyümölcsök – nálad a hagyományos, természetes finomságok kerülnek előtérbe. Ha ezt a csomagot választottad, valószínűleg a gyerekkor egyszerű, meghitt pillanatait szereted a legjobban. Nem feltétlenül vágysz nagy felhajtásra, hiszen a természetességben és az apró, őszinte örömökben találod meg a boldogságot. Benned egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek él, aki szívesen tölti az idejét a szabadban, értékeli a családi hagyományokat, és nem igényli, hogy minden különleges legyen körülötte. Megfontolt, földhözragadt személyiség lehetsz, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnál lelkesedni egy kedves meglepetésért. Számodra a Mikulás varázsa nem az ajándékok mennyiségében, hanem az együtt töltött időben rejlik. Bármelyik csomagot is választottad, egy biztos: a gyermeki énedből felnőttként sem kell mindent magad mögött hagynod.

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