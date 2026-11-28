Van valami egészen abszurd abban, hogy a világ egyik legnagyobb kommunikációs eszközét arra használjuk, hogy naponta megnézzük, mások hogyan kenik meg a kovászos kenyerüket, vagy milyen szögből esik a reggeli fény a bézs színű konyhapultra.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Miközben elvileg soha nem volt még ennyire könnyű bármit megmutatni, elmesélni, megosztani, valahogy egyre kevesebb valódi mondanivaló jut át a képernyőkön.

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Nem az a bajom, hogy valaki lefotózza a reggelijét. Én is nézek szép képeket, szeretem az esztétikus videókat, és pontosan értem, miért kellemes néhány másodpercre beköltözni egy tökéletesen rendezett, növényekkel teli lakásba, ahol minden tárgy színben harmonizál, és láthatóan senki nem hagyta még tele a mosogatót előző este.

Tényleg ez a kommunikáció csúcsa?

A probléma az, hogy a közösségi média lassan úgy alakítja a tartalomgyártást, mintha ez lenne a kommunikáció csúcsteljesítménye: megmutatni a reggelinket, vagy egy bézs színű kanapén inni a bézs színű melegítőnkben a bézs színű bögrénkből a kávénkat – ami vagy biztosan szintén bézs színű, vagy igazából nincs is a bögrénkben, mert hetedjére ülünk be ebbe a díszletbe úgy csinálni, mintha kávéznánk. Olvass még a témában „Meghívott az esküvőjére, de semmit nem tudtam a vőlegényről” – mikor jöttél rá, hogy a barátságaid felszínesek? Ezt hozza 2026. november 19. a numerológia szerint: rend és stabilitás A Nyilas-szezon inspirációi: utazós hangulat és ünnepi fények a szabad szellemű otthonokért 96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak?

Az algoritmus nem feltétlenül azt jutalmazza, ami érdekes, elgondolkodtató, fontos vagy eredeti, hanem azt, amivel az emberek interakcióba lépnek, amit végignéznek, továbbküldenek, újra megnéznek. A vizuálisan vonzó tartalmak pedig ebben különösen jól teljesítenek. A tartalomgyártók ezt felismerik, alkalmazkodnak, optimalizálnak, újraalkotják azt, ami már működött. Aztán egy idő után mindenki ugyanazt csinálja, csak másik konyhapulttal, másik bögrével, másik filterrel. Vagy még azt sem – ami egyszer működött, az máskor is fog, ezért sokan csak ugyanazt a tartalmat gyártják újra, vagy képkockáról képkockára másolnak másokat. Mi lesz a valódi történetekkel? És közben valahol elveszik az, amiért eredetileg szerettem ezeket a platformokat. Az emberi történetek. A furcsa gondolatok. A személyes tapasztalatok, amelyek nem feltétlenül tanulságosak, nem feltétlenül szépek, de valamiért mégis megmaradnak bennünk. Egy kellemetlen felismerés, egy abszurd hétköznapi történet, egy vélemény, amivel nem értünk egyet, egy olyan ember, akinek a gondolkodása egészen más, mint a miénk. A közösségi média elvileg arra is alkalmas lenne, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amelyekre a hagyományos médiában nem jut hely. Hogy megmutassuk, milyen a világ a saját szemünkkel, hogy közösségeket találjunk, hogy nevessünk, vitatkozzunk, tanuljunk, vagy akár csak öt percig hallgassunk valakit, aki érdekes. Ehelyett sokszor egy végtelen katalógusban találjuk magunkat, ahol a tökéletesre rendezett élet újabb és újabb változatai követik egymást. A legironikusabb az egészben, hogy nem is feltétlenül az algoritmus a hibás. Ő csak azt csinálja, amire tervezték: figyeli, mire reagálunk, és abból kínál még többet. Mi nézzük a gyönyörű reggeliket, ezért a tartalomgyártók elkészítik a gyönyörű reggeliket, a platform pedig megtanulja, hogy nekünk gyönyörű reggelikre van szükségünk. Pedig néha nem a zabkásádra vagyok kíváncsi. Hanem arra, hogy mi történt veled, mit gondolsz, mitől félsz, min nevettél tegnap, mi az a történet, amit még senkinek nem meséltél el. Nem kell hozzá tökéletes fény, harmonizáló színpaletta vagy háromféle mag a tetejére. Csak mondanivaló.

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