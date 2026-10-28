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5 dolog, amit a boldog emberek máshogy csinálnak, mint a többiek
Unsplash

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5 dolog, amit a boldog emberek máshogy csinálnak, mint a többiek

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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A boldog emberek nem feltétlenül élnek könnyebb életet, mégis van néhány szokásuk, amely segít nekik a nehézségek ellenére is jól érezni magukat a bőrükben.

Van, aki egy fizetésemeléstől várja a boldogságot, más egy új kapcsolattól vagy egy költözéstől. A pozitív pszichológia kutatói, köztük Martin Seligman, évtizedek óta azt vizsgálják, mi különbözteti meg azokat, akik tartósan elégedettek az életükkel azoktól, akik folyton csak keresik a boldogságot. A válasz ritkán a nagy sorsfordulókban rejlik, inkább apró, napi szinten ismételt szokásokban.

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1. Tudatosan ápolják a kapcsolataikat

A Harvard évtizedek óta zajló felnőttfejlődés-vizsgálata, amely több generáció életét követte nyomon, azt az eredményt hozta, hogy a jó, tartós kapcsolatok sokkal erősebben jelzik előre az elégedettséget, mint a vagyon vagy a karrier sikeressége. A boldogabb emberek nem hagyják, hogy a barátságok maguktól elhalványuljanak: felhívják a másikat, még akkor is, ha épp nincs rá konkrét ok, és időt szánnak a személyes találkozásokra a sietős üzenetváltások helyett.

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