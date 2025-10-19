5 jel, hogy a szervezeted túl sok stresszt hordoz

Állandó fáradtság
Az egyik leggyakoribb jele annak, hogy a szervezeted nem bírja a terhelést, az állandó fáradtság érzése. Ha úgy érzed, hogy a pihenés ellenére sem tudod kipihenni magad, annak elsősorban a stressz lehet az oka. A tartós idegeskedés kimeríti az energiatartalékokat, és az állandó túlhajszoltság érzése gyakran az első jele annak, hogy valami nincs rendben.
A fáradtság persze más állapotok tünete is lehet, például vitaminhiány vagy alvászavar, de ha ezek kizártak, érdemes átgondolnod a stresszforrásaidat is.
