5 jel, hogy a szervezeted túl sok stresszt hordoz

A modern életvitel mellett sokan tapasztalják, hogy a feszültség mindennapjaik részévé vált. Bár a stressz természetes reakció a kihívásokra, hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Hogyan ismerheted fel, hogy a tested túlságosan leterhelt a mindennapi stressz miatt?

Állandó fáradtság

Az egyik leggyakoribb jele annak, hogy a szervezeted nem bírja a terhelést, az állandó fáradtság érzése. Ha úgy érzed, hogy a pihenés ellenére sem tudod kipihenni magad, annak elsősorban a stressz lehet az oka. A tartós idegeskedés kimeríti az energiatartalékokat, és az állandó túlhajszoltság érzése gyakran az első jele annak, hogy valami nincs rendben.

A fáradtság persze más állapotok tünete is lehet, például vitaminhiány vagy alvászavar, de ha ezek kizártak, érdemes átgondolnod a stresszforrásaidat is.

