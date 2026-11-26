A Nyilas szezon négy csillagjegy életében hozhat váratlan felismeréseket: egy régi hibájuk következményeivel kell szembenézniük.

A Nyilas szezon nemcsak a jövőre irányíthatja a figyelmet, hanem olyan korábbi döntéseket is felszínre hozhat, amelyeket legszívesebben már magunk mögött hagytunk volna. A novemberi bolygómozgások különösen négy csillagjegy számára hozhatnak felismeréseket: egy régi tévedésük következményeivel kellhet szembenézniük, és most lehetőségük nyílhat arra is, hogy másképp kezeljék a helyzetet.

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Ikrek

Az Ikrek számára a november 24-i telihold különösen erős felismeréseket hozhat, hiszen a saját jegyükben teljesedik ki, ráadásul az Uránusszal való együttállása is váratlan fordulatokat jelezhet. Egy korábbi döntés vagy elhamarkodott kijelentés következménye most ismét előkerülhet, különösen egy fontos kapcsolatban. Lehet, hogy az Ikrek akkor nem mérte fel, milyen hatással lesznek a szavai a másik emberre, vagy túl gyorsan továbblépett egy kellemetlen helyzetből. A mostani időszak arra ösztönözheti, hogy ne magyarázkodjon, hanem vállalja a felelősséget, és ha szükséges, kérjen bocsánatot.

Nyilas A Nyilas szezon kezdetével a Nap belép a jegybe, miközben a november 24-i telihold az Ikrekben, vagyis a Nyilas szemközti jegyében világíthat rá a kapcsolati kérdésekre. Ez az időszak egy olyan régi hibát is előhozhat, amelyet a Nyilas talán már lezártnak hitt, de a másik félben még mindig nyomot hagyott. Előfordulhat, hogy korábban túlságosan magabiztosan képviselte a saját igazát, és közben nem hallgatta meg eléggé a környezetét. Most felismerheti, hogy a jó szándék önmagában nem tesz minden döntést helyessé, és ideje lehet tisztázni egy régóta húzódó félreértést. Mérleg A Mérleg számára különösen fontos lehet, hogy a Vénusz november 14-én befejezte retrográd mozgását a saját jegyében. Az ezt megelőző hetekben régi kapcsolati kérdések, elhallgatott sérelmek és korábbi döntések kerülhettek előtérbe, ezek következményei pedig a Nyilas szezonban is foglalkoztathatják. A Mérleg talán egykor a béke kedvéért nem mondta ki, amit valójában gondolt, vagy olyan kompromisszumot kötött, amelyről már akkor érezte, hogy nem lesz jó vége. Most szembesülhet azzal, hogy a konfliktusok elkerülése néha nagyobb problémát okoz, mint egy őszinte beszélgetés. Ha hajlandó vállalni a saját részét a történtekben, egy régi kapcsolat is új alapokra kerülhet. Skorpió A Skorpió számára a Merkúr november 13-i direkt fordulata után válhatnak tisztábbá azok a helyzetek, amelyekben az elmúlt hetekben nehéz volt eligazodnia. A bolygó október 24. óta retrográd mozgásban haladt a Skorpió jegyében, ezért a kommunikációval, a bizalommal és a kimondatlan igazságokkal kapcsolatos régi ügyek is újra előkerülhettek. Egy korábbi titkolózás, elhallgatott információ vagy túl éles megjegyzés most kellemetlen következményekkel szembesítheti. A Skorpiónak érdemes átgondolnia, hogy valóban megvédte-e magát a hallgatással, vagy éppen ezzel nehezítette meg a helyzetet. A Nyilas szezon lehetőséget adhat arra, hogy végre egyenesebben kommunikáljon, és lezárjon egy régóta húzódó ügyet. A régi hibák felidézése nem feltétlenül jelent újabb kellemetlenséget: néha éppen ez segít megérteni, mit kellett volna másképp tenni. A négy csillagjegy most akkor léphet tovább igazán, ha nem menekül a múlt tanulságai elől, hanem felhasználja őket a jobb döntésekhez.

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