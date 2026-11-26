Nem minden gratuláció őszinte? Mutatjuk, milyen apró jelekből veheted észre, ha a barátnőd nehezen viseli a sikereidet.

A barátnőd elsőként gratulál, amikor megkapod az új állást, lájkolja a sikereidről szóló bejegyzéseidet, sőt, talán még virágot is küld. Mégis marad benned egy furcsa érzés a találkozásaitok után, amit nehéz megfogalmazni. Nem feltétlenül a szavaival van baj, hanem azzal, ahogyan a jó híreidre reagál.

A rejtett versengés ritkán jelenik meg nyílt rivalizálásként. Sokszor apró megjegyzésekben, visszatérő reakciókban és látszólag jelentéktelen gesztusokban mutatkozik meg. Íme hét jel, amely arra utalhat, hogy a barátnőd nehezen viseli a sikereidet.

Elmeséled, hogy előléptettek, ő pedig néhány mondat után már arról beszél, mennyire túlhajtja magát a munkahelyén, vagy felidézi, amikor neki is volt egy hasonló, szerinte még nagyobb sikere. A figyelem középpontja pillanatok alatt áthelyeződik rá, mielőtt még igazán megoszthatnád az örömödet. Ha ez szinte minden alkalommal megtörténik, könnyen úgy érezheted, hogy a sikereid mellett nincs helye a te történetednek. Olvass még a témában A nőknek még mindig szégyellniük kell magukat azért, mert van testük? Ezt hozza 2026. november 5. a numerológia szerint: bőség és belső erő 7 növény a kertedbe, ami az újrakezdést jelképezi már évszázadok óta Már nem ragaszkodom minden régi karácsonyi szokáshoz – rájöttem, hogy az ünnepnek velünk együtt kell változnia

2. A gratuláció után rögtön jön egy apró lehűtés „Szuper, nagyon örülök neked, bár gondolom, most tényleg sokkal többet kell majd dolgoznod” – ehhez hasonló mondatok hangzanak el. A dicséret elsőre őszintének tűnik, de rögtön társul hozzá egy megjegyzés, amely eltereli a figyelmet az eredményedről, és inkább a lehetséges nehézségekre irányítja. Így ahelyett, hogy önfeledten örülhetnél, máris magyarázkodni vagy védekezni kezdesz. 3. Mások előtt kisebbíti az eredményeidet Egy közös társaságban szóba kerül az előléptetésed, ő pedig úgy meséli tovább a történetet, mintha nem lenne különösebben nagy dolog. Kihagy fontos részleteket, megemlíti, hogy biztosan szerencséd volt, vagy hozzáteszi, hogy másoknak is sikerült már hasonló. Ezek a megjegyzések külön-külön jelentéktelennek tűnhetnek, de ha rendszeresen leértékeli az eredményeidet mások előtt, az már árulkodó lehet.

4. Nem kérdez rá a részletekre Egy őszintén érdeklődő barát kíváncsi arra, hogyan sikerült elérned valamit, milyen akadályokat kellett leküzdened, és hogyan érzed magad az új helyzetben. A versengő barátnő ezzel szemben gyakran megelégszik egy gyors „szuper, gratulálok” válasszal, majd rögtön más témára tereli a beszélgetést. 5. Minden eredményedre egy saját sikerrel válaszol Ha fizetésemelést kapsz, kiderül, hogy neki is hamarosan több lesz a fizetése. Ha új hobbiba kezdesz, rögtön elmeséli, hogy ő már régóta foglalkozik valamivel, ami szerinte sokkal érdekesebb. Bármit érsz el, valahogy mindig előkerül egy saját történet, amellyel megpróbálja felülmúlni a tiédet. Ez a folyamatos összehasonlítgatás idővel azt az érzést keltheti benned, mintha a barátságotokban minden eredményből verseny lenne.

6. Nem igazán tartja számon a fontos mérföldköveidet Hetekkel korábban lelkesen meséltél neki egy fontos szakmai lehetőségről, de amikor később szóba kerül, már arra sem emlékszik, hogy egyáltalán jelentkeztél. A saját terveiről és eredményeiről viszont részletesen beszámol, és elvárja, hogy minden apró részletre emlékezz. Természetesen mindenkivel előfordul, hogy elfelejt valamit, de ha a számodra fontos események rendszeresen kiesnek az emlékezetéből, miközben a saját sikereit folyamatosan napirenden tartja, az egyoldalúvá teheti a kapcsolatot.