Ráng a szemed? Ezt jelentheti az egészséged szempontjából

Rángatózik a szemed, és nem tudod, mi okozza? Ismerd meg a leggyakoribb kiváltó okokat, a lehetséges megoldásokat és azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Előfordult már, hogy minden különösebb ok nélkül elkezdett rángatózni a szemhéjad, és a kellemetlen érzés percekig nem akart elmúlni? Bár a jelenség zavaró lehet, a szemhéjrángás legtöbbször ártalmatlan, és olyan hétköznapi tényezők állnak a hátterében, mint a kialvatlanság, a stressz vagy a túl sok kávé. Bizonyos esetekben azonban érdemes odafigyelni arra, milyen gyakran jelentkezik, meddig tart, és társul-e hozzá más tünet.

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Mi történik, amikor rángatózik a szemhéjad?

A szemhéj akaratlan, apró izomrángását orvosi nyelven szemhéj-myokymiának nevezik. Ilyenkor a szem körüli izomrostok önkéntelenül összehúzódnak, amit apró rezgésként, lüktetésként vagy rángásként érzékelhetsz. Leggyakrabban az egyik szem felső vagy alsó szemhéja érintett, a jelenség pedig általában fájdalommentes.

A rángás időnként néhány másodpercig tart, máskor hosszabb időn keresztül vissza-visszatérhet. Bár kifejezetten zavaró lehet, önmagában általában nem utal súlyos betegségre, és sok esetben magától megszűnik. Olvass még a témában „Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés

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