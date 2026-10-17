Ráng a szemed? Ezt jelentheti az egészséged szempontjából

Előfordult már, hogy minden különösebb ok nélkül elkezdett rángatózni a szemhéjad, és a kellemetlen érzés percekig nem akart elmúlni? Bár a jelenség zavaró lehet, a szemhéjrángás legtöbbször ártalmatlan, és olyan hétköznapi tényezők állnak a hátterében, mint a kialvatlanság, a stressz vagy a túl sok kávé. Bizonyos esetekben azonban érdemes odafigyelni arra, milyen gyakran jelentkezik, meddig tart, és társul-e hozzá más tünet.
Mi történik, amikor rángatózik a szemhéjad?
A szemhéj akaratlan, apró izomrángását orvosi nyelven szemhéj-myokymiának nevezik. Ilyenkor a szem körüli izomrostok önkéntelenül összehúzódnak, amit apró rezgésként, lüktetésként vagy rángásként érzékelhetsz. Leggyakrabban az egyik szem felső vagy alsó szemhéja érintett, a jelenség pedig általában fájdalommentes.
A rángás időnként néhány másodpercig tart, máskor hosszabb időn keresztül vissza-visszatérhet. Bár kifejezetten zavaró lehet, önmagában általában nem utal súlyos betegségre, és sok esetben magától megszűnik.
Olvass még a témában
„Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek
Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne
Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás
Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.