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Penészedik az ablak körül a fal? Egy marék só segíthet a pára ellen
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Penészedik az ablak körül a fal? Egy marék só segíthet a pára ellen

Váradi Petra
Írta 2026.10.03.
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Penészedik a fal az ablak körül? Mutatjuk, miért pont ott jelenik meg a folt, és mit tehetsz ellene egyszerűen.

Amikor beköszönt a hűvösebb, nedvesebb idő, gyakran az ablak körül jelennek meg az első penészfoltok. A hidegebb felületeken könnyebben lecsapódik a pára, de néhány egyszerű módszerrel csökkentheted a nedvességet, és megelőzheted, hogy a probléma továbbterjedjen.

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Miért pont az ablak környékén jelenik meg a penész?

A penész ott tud könnyebben megtelepedni, ahol tartósan magas a páratartalom, és a felület huzamosabb ideig nedves marad. Az ablak körüli fal különösen érintett lehet, mert a hidegebb üveg és a környező falszakasz lehűtheti a felületet, így a levegőben lévő pára könnyebben lecsapódik.

Ősszel és télen ez még feltűnőbb lehet, különösen akkor, ha a helyiségben magas a páratartalom, kevés a szellőztetés, vagy az ablak környékén gyenge a hőszigetelés. A rendszeresen nedvesedő felület pedig kedvező környezetet teremthet a penész megjelenéséhez.

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