Penészedik az ablak körül a fal? Egy marék só segíthet a pára ellen

Amikor beköszönt a hűvösebb, nedvesebb idő, gyakran az ablak körül jelennek meg az első penészfoltok. A hidegebb felületeken könnyebben lecsapódik a pára, de néhány egyszerű módszerrel csökkentheted a nedvességet, és megelőzheted, hogy a probléma továbbterjedjen.
Miért pont az ablak környékén jelenik meg a penész?
A penész ott tud könnyebben megtelepedni, ahol tartósan magas a páratartalom, és a felület huzamosabb ideig nedves marad. Az ablak körüli fal különösen érintett lehet, mert a hidegebb üveg és a környező falszakasz lehűtheti a felületet, így a levegőben lévő pára könnyebben lecsapódik.
Ősszel és télen ez még feltűnőbb lehet, különösen akkor, ha a helyiségben magas a páratartalom, kevés a szellőztetés, vagy az ablak környékén gyenge a hőszigetelés. A rendszeresen nedvesedő felület pedig kedvező környezetet teremthet a penész megjelenéséhez.
Olvass még a témában
„Egy szatyor NDK-s pornó, és mellette egy szőke paróka” – Bizarr dolgok, amiket előző lakók hagytak a lakástulajdonosokra
Így száríts gyorsan ruhákat télen: beltéri trükkök, amik napfény nélkül is működnek
Lakva ismerszik meg az ember – Horrorsztorik elviselhetetlen lakótársakról
Húsvéti dekorációk, amik többek, mint díszek – így teremtek ünnepi emlékeket
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.