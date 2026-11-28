Van, aki a filmes idézeteket vágja be fejből, más a slágerlistákat fújja évtizedekre visszamenőleg – mi most mindkettőt, és még egy csomó egyéb érdekességet is összegyűjtöttünk egyetlen kvízbe.
A következő 13 kérdés nagyjából egyharmada film és zene témájú, a többi pedig földrajzi, történelmi és hétköznapi tudományos morzsákat tartalmaz, hogy tényleg mindenki találjon benne ismerőset.
Nem kell se filmkritikusnak, se zenetörténésznek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis figyelem és néhány jól bevésődött tény.
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Vágj bele, és nézd meg, hányat tudsz megfejteni tíz kérdésből – a pontszámod alapján pedig kiderül, mennyire vagy otthon a popkultúrában és az általános műveltségben!
Ki rendezte az 1994-es 'Ponyvaregény' (Pulp Fiction) című filmet?
A Ponyvaregény Quentin Tarantino áttörő filmje volt, amely elnyerte a cannes-i fesztivál fődíját, az Arany Pálmát is.
Melyik zenekar adta elő eredetileg a 'Hotel California' című világslágert?
A dal az Eagles 1976-os, azonos című albumának címadó száma, azóta a rocktörténelem egyik legismertebb dala.
Melyik 1995-ös film volt az első teljes egészében számítógépes animációval készült nagyjátékfilm?
A Pixar Toy Story – Játékháborúja nyitotta meg az utat a számítógépes animációs filmek előtt, és azóta is a stúdió egyik emblematikus sorozata.
Melyik rendező alkotása a 2008-as 'A sötét lovag' (The Dark Knight) című film?
Christopher Nolan Batman-trilógiájának második része, amelyben Heath Ledger alakítása a Jokerként posztumusz Oscart ért neki.
Melyik énekesnő adta elő a 2010-es 'Rolling in the Deep' című világslágert?
A dal Adele 21 című albumáról ismert, amely világszerte több tízmillió példányban kelt el.
Melyik ország fővárosa Jakarta?
Jakarta Indonézia fővárosa és egyben az ország legnépesebb városa, Jáva szigetén fekszik.
Melyik évben tört ki az első világháború?
Az első világháború 1914-ben, a szarajevói merénylet után robbant ki, és 1918-ig tartott.
Hány kromoszómája van egy egészséges embernek összesen?
Az emberi sejtek 23 pár, azaz összesen 46 kromoszómát tartalmaznak.
Mit jelent szó szerint a görög eredetű 'hippopotamus' szó, amelyből a víziló neve származik?
A szó a görög 'hippos' (ló) és 'potamos' (folyó) elemekből áll össze, jelentése tehát 'folyami ló'.
Melyik városban rendezték az első téli olimpiai játékokat 1924-ben?
Az első téli olimpiát a franciaországi Chamonixban tartották, ahol síelők és korcsolyázók versenyeztek.
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