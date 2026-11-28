Filmek, slágerek és általános műveltség egy csokorban: 13 kérdés, amiből kiderül, mennyire vagy otthon a popkultúrában és a nagyvilágban.

Van, aki a filmes idézeteket vágja be fejből, más a slágerlistákat fújja évtizedekre visszamenőleg – mi most mindkettőt, és még egy csomó egyéb érdekességet is összegyűjtöttünk egyetlen kvízbe.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

A következő 13 kérdés nagyjából egyharmada film és zene témájú, a többi pedig földrajzi, történelmi és hétköznapi tudományos morzsákat tartalmaz, hogy tényleg mindenki találjon benne ismerőset.

Nem kell se filmkritikusnak, se zenetörténésznek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis figyelem és néhány jól bevésődött tény. Olvass még a témában Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat! Lekörözöl egy feltörekvő tudományos újságírót? Teszteld a tudásodat! A nyári reggeli rutinom, amivel mindig közelebb érzem a délutáni pihenést Okosabb vagy, mint egy átlagos műveltségi vetélkedő nyertese? Teszteld a tudásodat!

Vágj bele, és nézd meg, hányat tudsz megfejteni tíz kérdésből – a pontszámod alapján pedig kiderül, mennyire vagy otthon a popkultúrában és az általános műveltségben!

0% Ki rendezte az 1994-es 'Ponyvaregény' (Pulp Fiction) című filmet? Robert Rodriguez Martin Scorsese Quentin Tarantino Helyes! Helytelen! A Ponyvaregény Quentin Tarantino áttörő filmje volt, amely elnyerte a cannes-i fesztivál fődíját, az Arany Pálmát is. Tovább >> Melyik zenekar adta elő eredetileg a 'Hotel California' című világslágert? Fleetwood Mac The Doors Eagles Helyes! Helytelen! A dal az Eagles 1976-os, azonos című albumának címadó száma, azóta a rocktörténelem egyik legismertebb dala. Tovább >> Melyik 1995-ös film volt az első teljes egészében számítógépes animációval készült nagyjátékfilm? Shrek Madagaszkár Toy Story – Játékháború Helyes! Helytelen! A Pixar Toy Story – Játékháborúja nyitotta meg az utat a számítógépes animációs filmek előtt, és azóta is a stúdió egyik emblematikus sorozata. Tovább >> Melyik rendező alkotása a 2008-as 'A sötét lovag' (The Dark Knight) című film? Tim Burton Christopher Nolan Zack Snyder Helyes! Helytelen! Christopher Nolan Batman-trilógiájának második része, amelyben Heath Ledger alakítása a Jokerként posztumusz Oscart ért neki. Tovább >> Melyik énekesnő adta elő a 2010-es 'Rolling in the Deep' című világslágert? Duffy Amy Winehouse Adele Helyes! Helytelen! A dal Adele 21 című albumáról ismert, amely világszerte több tízmillió példányban kelt el. Tovább >> Melyik ország fővárosa Jakarta? Fülöp-szigetek Malajzia Indonézia Helyes! Helytelen! Jakarta Indonézia fővárosa és egyben az ország legnépesebb városa, Jáva szigetén fekszik. Tovább >> Melyik évben tört ki az első világháború? 1912 1916 1914 Helyes! Helytelen! Az első világháború 1914-ben, a szarajevói merénylet után robbant ki, és 1918-ig tartott. Tovább >> Hány kromoszómája van egy egészséges embernek összesen? 48 46 44 Helyes! Helytelen! Az emberi sejtek 23 pár, azaz összesen 46 kromoszómát tartalmaznak. Tovább >> Mit jelent szó szerint a görög eredetű 'hippopotamus' szó, amelyből a víziló neve származik? Nagy testű hal Folyami ló Vízi medve Helyes! Helytelen! A szó a görög 'hippos' (ló) és 'potamos' (folyó) elemekből áll össze, jelentése tehát 'folyami ló'. Tovább >> Melyik városban rendezték az első téli olimpiai játékokat 1924-ben? Chamonix Lake Placid St. Moritz Helyes! Helytelen! Az első téli olimpiát a franciaországi Chamonixban tartották, ahol síelők és korcsolyázók versenyeztek. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy zenei rádió szerkesztője? Teszteld a tudásodat! Most inkább csak élvezd a slágereket és a filmeket! Nem gond, ha nem minden adat ugrott be azonnal – a lényeg, hogy jól szórakoztál a kérdéseken. Legközelebb nézz meg egy jó kis kvízestet barátokkal, meglátod, ragadnak rád az érdekességek! Szép középmezőny – van miből építkezned! Jól teljesítettél, a tudásod szilárd alapokon áll, csak néhány apró rés maradt. Egy kis utánanézés, és simán vihetnéd a prímet a következő kvízestén is! Kiváló! Te tényleg egy séf... illetve szerkesztő szintjén tudsz mindent! Lenyűgöző teljesítmény, a film-, zene- és általános műveltségi kérdések sem fogtak ki rajtad. Akár te is vihetnéd egy rádió reggeli műsorát – a hallgatók imádnák! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is alakult a pontszámod, egy biztos: egy kellemes kávészünetet garantáltan megspóroltál magadnak ezzel a kis fejtöréssel!

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