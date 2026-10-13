Okosabb vagy, mint egy sakk-nagymester? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés természetről, történelemből, filmekből és gasztronómiából – teszteld, mennyire vág az agyad egy sakk-nagymesterhez!

A sakk-nagymesterekről azt tartják, hogy egyszerre tíz lépéssel gondolkodnak előre, és a legváratlanabb pillanatokban is hidegvérrel reagálnak. Vajon a tudásod ugyanilyen fürge és sokoldalú?

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben nem a bástyák és futók világában kalandozunk, hanem a hétköznapi műveltség mezőin: lesz szó az emberi testről, a világűrről, híres regényekről, filmekből és egy kis gasztronómiáról is. A kérdések között akad könnyed bemelegítő és igazi agytorna egyaránt.

A jó hír: nem kell sakktáblát felállítanod, elég, ha végiggondolod a válaszokat, és közben talán meg is lepődsz, mennyi mindent tudsz valójában. Olvass még a témában 5 szülinapi helyszínötlet gyerekeknek, ami nem játszóház Okosabb vagy, mint egy szüreti kviz? Teszteld az általános tudásodat! Okosabb vagy, mint egy Nobel-díjas tudós? Teszteld a tudásodat! Mark Harmon visszatér Gibbs szerepében – Az NCIS: Origins új évadában láthatjuk újra

Ülj le egy percre, lazíts, és lépj – a kvíz vár rád!

0% Hány szeme van egy házi méhnek? 8 2 5 Helyes! Helytelen! A méheknek két nagy összetett szemük mellett három apró pontszemük is van a fejük tetején, így összesen öt szemmel érzékelik a környezetüket. Tovább >> Mekkora kb. a fény sebessége vákuumban? Kb. 150 000 km/s Kb. 1 000 000 km/s Kb. 300 000 km/s Helyes! Helytelen! A fény vákuumban közel 300 000 kilométert tesz meg másodpercenként – ez a sebesség a fizika egyik alapvető állandója. Tovább >> Melyik évben alapították a Magyar Tudományos Akadémiát? 1867 1825 1790 Helyes! Helytelen! Az akadémiát 1825-ben alapították, Széchenyi István felajánlása nyomán, amely a magyar nyelv és tudomány fejlesztését szolgálta. Tovább >> Ki írta a Legyek ura című regényt? William Golding Aldous Huxley George Orwell Helyes! Helytelen! A regényt William Golding brit író jelentette meg 1954-ben, és később Nobel-díjat is kapott életművéért. Tovább >> Melyik filmsorozatban hangzik el a híres "Legyen veled az Erő!" mondat? Star Trek Star Wars Harry Potter Helyes! Helytelen! A mondat a Star Wars univerzum egyik legismertebb, kultikussá vált szlogenje. Tovább >> Melyik ország fővárosa Bern? Belgium Ausztria Svájc Helyes! Helytelen! Bern Svájc fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Zürich. Tovább >> Mi az olasz pesto alapja a bazsalikom mellett? Fenyőmag Dió Mandula Helyes! Helytelen! A hagyományos genovai pesto elengedhetetlen összetevője a fenyőmag, amely krémes állagot és jellegzetes ízt ad a szósznak. Tovább >> Hány játékos van egy kosárlabdacsapatban a pályán egyszerre? 5 6 7 Helyes! Helytelen! Egy kosárlabdacsapat egyszerre öt játékossal van jelen a pályán. Tovább >> Ki alkotta a "Gondolkodó" (Le Penseur) című szobrot? Auguste Rodin Michelangelo Camille Claudel Helyes! Helytelen! A híres bronzszobrot Auguste Rodin francia szobrász készítette, eredetileg egy nagyobb kompozíció, a Pokol kapuja részeként. Tovább >> Melyik zenekar adta elő eredetileg a "Bohemian Rhapsody" című dalt? Queen Led Zeppelin The Rolling Stones Helyes! Helytelen! A dalt a Queen zenekar adta elő, Freddie Mercury szerzeményeként vált az egyik legismertebb rockszámmá. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy sakk-nagymester? Teszteld a tudásodat! Még csak a gyalogokkal ismerkedsz Nincs ezzel semmi baj – nem mindenkinek kell tudnia, hány szeme van egy méhnek vagy ki szobrászta a Gondolkodót. A kvíz inkább legyen ürügy egy kis böngészésre: nézz utána párnak, és legközelebb magabiztosabban lépsz. Magabiztos középjátékos vagy Szépen helytálltál: van egy erős, vegyes tudásbázisod, ami a tudományban és a kultúrában is megállja a helyét. Egy-két bástyalépés még hiányzik a nagymesteri címhez, de a táblán már most is otthon érzed magad. Sakk matt – nagymesteri tudás Lenyűgöző! A tudásod éppolyan sokoldalú, mint egy nagymester lépéssorozata: természettudomány, történelem, film és gasztronómia – mindenben otthon vagy. Ha lenne tudás-bajnokság, te ülnél az első asztalnál. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Na, hány pontot sikerült összehoznod? Bármi is lett az eredmény, egy biztos: a tudás, akárcsak egy jó sakkjátszma, mindig egy újabb lépéssel folytatódik.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben