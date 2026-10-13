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Okosabb vagy, mint egy sakk-nagymester? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.13.
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10 kérdés természetről, történelemből, filmekből és gasztronómiából – teszteld, mennyire vág az agyad egy sakk-nagymesterhez!

A sakk-nagymesterekről azt tartják, hogy egyszerre tíz lépéssel gondolkodnak előre, és a legváratlanabb pillanatokban is hidegvérrel reagálnak. Vajon a tudásod ugyanilyen fürge és sokoldalú?

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt

Ebben a kvízben nem a bástyák és futók világában kalandozunk, hanem a hétköznapi műveltség mezőin: lesz szó az emberi testről, a világűrről, híres regényekről, filmekből és egy kis gasztronómiáról is. A kérdések között akad könnyed bemelegítő és igazi agytorna egyaránt.

A jó hír: nem kell sakktáblát felállítanod, elég, ha végiggondolod a válaszokat, és közben talán meg is lepődsz, mennyi mindent tudsz valójában.

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Ülj le egy percre, lazíts, és lépj – a kvíz vár rád!

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Hány szeme van egy házi méhnek?

Helyes! Helytelen!

A méheknek két nagy összetett szemük mellett három apró pontszemük is van a fejük tetején, így összesen öt szemmel érzékelik a környezetüket.

Mekkora kb. a fény sebessége vákuumban?

Helyes! Helytelen!

A fény vákuumban közel 300 000 kilométert tesz meg másodpercenként – ez a sebesség a fizika egyik alapvető állandója.

Melyik évben alapították a Magyar Tudományos Akadémiát?

Helyes! Helytelen!

Az akadémiát 1825-ben alapították, Széchenyi István felajánlása nyomán, amely a magyar nyelv és tudomány fejlesztését szolgálta.

Ki írta a Legyek ura című regényt?

Helyes! Helytelen!

A regényt William Golding brit író jelentette meg 1954-ben, és később Nobel-díjat is kapott életművéért.

Melyik filmsorozatban hangzik el a híres "Legyen veled az Erő!" mondat?

Helyes! Helytelen!

A mondat a Star Wars univerzum egyik legismertebb, kultikussá vált szlogenje.

Melyik ország fővárosa Bern?

Helyes! Helytelen!

Bern Svájc fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Zürich.

Mi az olasz pesto alapja a bazsalikom mellett?

Helyes! Helytelen!

A hagyományos genovai pesto elengedhetetlen összetevője a fenyőmag, amely krémes állagot és jellegzetes ízt ad a szósznak.

Hány játékos van egy kosárlabdacsapatban a pályán egyszerre?

Helyes! Helytelen!

Egy kosárlabdacsapat egyszerre öt játékossal van jelen a pályán.

Ki alkotta a "Gondolkodó" (Le Penseur) című szobrot?

Helyes! Helytelen!

A híres bronzszobrot Auguste Rodin francia szobrász készítette, eredetileg egy nagyobb kompozíció, a Pokol kapuja részeként.

Melyik zenekar adta elő eredetileg a "Bohemian Rhapsody" című dalt?

Helyes! Helytelen!

A dalt a Queen zenekar adta elő, Freddie Mercury szerzeményeként vált az egyik legismertebb rockszámmá.

Okosabb vagy, mint egy sakk-nagymester? Teszteld a tudásodat!
Még csak a gyalogokkal ismerkedsz

Nő egy irodában beszélget a felettesével

Nincs ezzel semmi baj – nem mindenkinek kell tudnia, hány szeme van egy méhnek vagy ki szobrászta a Gondolkodót. A kvíz inkább legyen ürügy egy kis böngészésre: nézz utána párnak, és legközelebb magabiztosabban lépsz.
Magabiztos középjátékos vagy

Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Szépen helytálltál: van egy erős, vegyes tudásbázisod, ami a tudományban és a kultúrában is megállja a helyét. Egy-két bástyalépés még hiányzik a nagymesteri címhez, de a táblán már most is otthon érzed magad.
Sakk matt – nagymesteri tudás

Jennifer Aniston 2023-ban

Lenyűgöző! A tudásod éppolyan sokoldalú, mint egy nagymester lépéssorozata: természettudomány, történelem, film és gasztronómia – mindenben otthon vagy. Ha lenne tudás-bajnokság, te ülnél az első asztalnál.

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