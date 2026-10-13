Okosabb vagy, mint egy sakk-nagymester? Teszteld a tudásodat!

A sakk-nagymesterekről azt tartják, hogy egyszerre tíz lépéssel gondolkodnak előre, és a legváratlanabb pillanatokban is hidegvérrel reagálnak. Vajon a tudásod ugyanilyen fürge és sokoldalú?
Ebben a kvízben nem a bástyák és futók világában kalandozunk, hanem a hétköznapi műveltség mezőin: lesz szó az emberi testről, a világűrről, híres regényekről, filmekből és egy kis gasztronómiáról is. A kérdések között akad könnyed bemelegítő és igazi agytorna egyaránt.
A jó hír: nem kell sakktáblát felállítanod, elég, ha végiggondolod a válaszokat, és közben talán meg is lepődsz, mennyi mindent tudsz valójában.
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Hány szeme van egy házi méhnek?
A méheknek két nagy összetett szemük mellett három apró pontszemük is van a fejük tetején, így összesen öt szemmel érzékelik a környezetüket.
Mekkora kb. a fény sebessége vákuumban?
A fény vákuumban közel 300 000 kilométert tesz meg másodpercenként – ez a sebesség a fizika egyik alapvető állandója.
Melyik évben alapították a Magyar Tudományos Akadémiát?
Az akadémiát 1825-ben alapították, Széchenyi István felajánlása nyomán, amely a magyar nyelv és tudomány fejlesztését szolgálta.
Ki írta a Legyek ura című regényt?
A regényt William Golding brit író jelentette meg 1954-ben, és később Nobel-díjat is kapott életművéért.
Melyik filmsorozatban hangzik el a híres "Legyen veled az Erő!" mondat?
A mondat a Star Wars univerzum egyik legismertebb, kultikussá vált szlogenje.
Melyik ország fővárosa Bern?
Bern Svájc fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Zürich.
Mi az olasz pesto alapja a bazsalikom mellett?
A hagyományos genovai pesto elengedhetetlen összetevője a fenyőmag, amely krémes állagot és jellegzetes ízt ad a szósznak.
Hány játékos van egy kosárlabdacsapatban a pályán egyszerre?
Egy kosárlabdacsapat egyszerre öt játékossal van jelen a pályán.
Ki alkotta a "Gondolkodó" (Le Penseur) című szobrot?
A híres bronzszobrot Auguste Rodin francia szobrász készítette, eredetileg egy nagyobb kompozíció, a Pokol kapuja részeként.
Melyik zenekar adta elő eredetileg a "Bohemian Rhapsody" című dalt?
A dalt a Queen zenekar adta elő, Freddie Mercury szerzeményeként vált az egyik legismertebb rockszámmá.
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