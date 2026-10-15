Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat!

13 kérdés művészetről, történelemről és tudományról – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi műveltségi párbajban!

Van, aki a vacsoraasztalnál villantja meg általános műveltségét, van, aki inkább egy kvízestén próbálja ki magát – mi most egy kényelmesebb terepet kínálunk: a saját otthonodat. Ez a kvíz a művészettörténet, a történelem és a hétköznapi tudomány legizgalmasabb morzsáiból áll össze.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem kell se katalógust böngészned, se enciklopédiát lapoznod: elég, ha bízol a megérzéseidben és abban a tudásban, amit évek alatt szedtél össze mozifilmekből, iskolai órákról és esti híradókból.

A kérdések között éppúgy találkozol híres festményekkel és zeneművekkel, mint bolygókkal, állatvilággal vagy gasztronómiai érdekességekkel – pont annyira vegyes a paletta, mint egy jó beszélgetés egy érdekes vacsorapartin. Olvass még a témában 3 új rejtélyes Netflix-sorozat, ami hamar a képernyő elé szegez Miért van szüksége a felnőtteknek is játékra? A válasz meglepőbb, mint gondolnád Miért nézem újra a kedvenc téli filmjeimet – és mit tanultam közben Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket

Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni a tíz kérdésből!

0% Ki festette az 'Utolsó vacsora' című híres freskót? Raffaello Michelangelo Leonardo da Vinci Helyes! Helytelen! Leonardo da Vinci alkotta meg a milánói Santa Maria delle Grazie templom refektóriumában, a 15. század végén. Tovább >> Melyik zeneszerző komponálta a 9. szimfóniát, benne az 'Örömódával'? Johannes Brahms Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Helyes! Helytelen! Ludwig van Beethoven műve 1824-ben hangzott el először, a kórusrész Schiller versén alapul. Tovább >> Ki írta a 'Bovaryné' című regényt? Émile Zola Gustave Flaubert Victor Hugo Helyes! Helytelen! Gustave Flaubert francia író 1857-ben megjelent műve a realista irodalom egyik alapköve. Tovább >> Melyik festő alkotta meg a 'Las Meninas' című festményt? Diego Velázquez Francisco Goya El Greco Helyes! Helytelen! Diego Velázquez spanyol barokk festő 1656-ban festette meg a Spanyol Királyi Családot ábrázoló művet. Tovább >> Ki írta az 'Egri csillagok' című regényt? Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Jókai Mór Helyes! Helytelen! Gárdonyi Géza 1901-ben megjelent műve az egri vár 1552-es török ostromát dolgozza fel. Tovább >> Melyik ország fővárosa Montevideo? Chile Paraguay Uruguay Helyes! Helytelen! Montevideo Uruguay fővárosa, a Río de la Plata torkolatánál fekszik. Tovább >> Hány bolygó alkotja ma a Naprendszert? Kilenc Nyolc Hét Helyes! Helytelen! Nyolc bolygó tartozik a Naprendszerbe, miután a Plútót 2006-ban törpebolygóvá minősítették át. Tovább >> Mi a kálium vegyjele a periódusos rendszerben? Ka Kl K Helyes! Helytelen! A kálium vegyjele K, amely a latin 'kalium' szóból ered. Tovább >> Melyik évben omlott le a berlini fal? 1989 1987 1991 Helyes! Helytelen! A berlini fal 1989. november 9-én dőlt le, ami a német újraegyesítés egyik kulcsmomentuma volt. Tovább >> Melyik a leggyorsabb szárazföldi állat? Antilop Oroszlán Gepárd Helyes! Helytelen! A gepárd rövid távon akár 100-120 km/órás sebességre is képes gyorsulni. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat! Még gyakorolhatsz egy kicsit Ez most nem volt a fénykorod, de ne csüggedj – a tudás nem egyszeri vizsga, hanem folyamatos gyűjtögetés. Nézz meg egy jó dokumentumfilmet, lapozz bele egy művészettörténeti könyvbe, és legközelebb egészen más eredménnyel zársz. Szép középmezőny Van benned műveltség, és azt is tudod, mikor kell egy jó tippre hagyatkozni. Egy kvízesten simán megállnád a helyed, csak néhány apró részlet csúszott el – legközelebb ezek is a helyükre kerülnek. Kiváló teljesítmény! Ez bizony egy igazi múzeumpedagógushoz méltó tudás – a művészettől a tudományig mindenben otthonosan mozogsz. Ha legközelebb valaki kvízestre hív, nyugodtan jelentkezz csapatkapitánynak. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is alakult az eredmény, egy biztos: a tudás sosem felesleges súly – legfeljebb jól jöhet egy jövőbeli kvízestén.

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