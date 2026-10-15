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Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.15.
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13 kérdés művészetről, történelemről és tudományról – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi műveltségi párbajban!

Van, aki a vacsoraasztalnál villantja meg általános műveltségét, van, aki inkább egy kvízestén próbálja ki magát – mi most egy kényelmesebb terepet kínálunk: a saját otthonodat. Ez a kvíz a művészettörténet, a történelem és a hétköznapi tudomány legizgalmasabb morzsáiból áll össze.

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Nem kell se katalógust böngészned, se enciklopédiát lapoznod: elég, ha bízol a megérzéseidben és abban a tudásban, amit évek alatt szedtél össze mozifilmekből, iskolai órákról és esti híradókból.

A kérdések között éppúgy találkozol híres festményekkel és zeneművekkel, mint bolygókkal, állatvilággal vagy gasztronómiai érdekességekkel – pont annyira vegyes a paletta, mint egy jó beszélgetés egy érdekes vacsorapartin.

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Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni a tíz kérdésből!

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Ki festette az 'Utolsó vacsora' című híres freskót?

Helyes! Helytelen!

Leonardo da Vinci alkotta meg a milánói Santa Maria delle Grazie templom refektóriumában, a 15. század végén.

Melyik zeneszerző komponálta a 9. szimfóniát, benne az 'Örömódával'?

Helyes! Helytelen!

Ludwig van Beethoven műve 1824-ben hangzott el először, a kórusrész Schiller versén alapul.

Ki írta a 'Bovaryné' című regényt?

Helyes! Helytelen!

Gustave Flaubert francia író 1857-ben megjelent műve a realista irodalom egyik alapköve.

Melyik festő alkotta meg a 'Las Meninas' című festményt?

Helyes! Helytelen!

Diego Velázquez spanyol barokk festő 1656-ban festette meg a Spanyol Királyi Családot ábrázoló művet.

Ki írta az 'Egri csillagok' című regényt?

Helyes! Helytelen!

Gárdonyi Géza 1901-ben megjelent műve az egri vár 1552-es török ostromát dolgozza fel.

Melyik ország fővárosa Montevideo?

Helyes! Helytelen!

Montevideo Uruguay fővárosa, a Río de la Plata torkolatánál fekszik.

Hány bolygó alkotja ma a Naprendszert?

Helyes! Helytelen!

Nyolc bolygó tartozik a Naprendszerbe, miután a Plútót 2006-ban törpebolygóvá minősítették át.

Mi a kálium vegyjele a periódusos rendszerben?

Helyes! Helytelen!

A kálium vegyjele K, amely a latin 'kalium' szóból ered.

Melyik évben omlott le a berlini fal?

Helyes! Helytelen!

A berlini fal 1989. november 9-én dőlt le, ami a német újraegyesítés egyik kulcsmomentuma volt.

Melyik a leggyorsabb szárazföldi állat?

Helyes! Helytelen!

A gepárd rövid távon akár 100-120 km/órás sebességre is képes gyorsulni.

Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat!
Még gyakorolhatsz egy kicsit

Festmény Frida Kahlo-ról

Ez most nem volt a fénykorod, de ne csüggedj – a tudás nem egyszeri vizsga, hanem folyamatos gyűjtögetés. Nézz meg egy jó dokumentumfilmet, lapozz bele egy művészettörténeti könyvbe, és legközelebb egészen más eredménnyel zársz.
Szép középmezőny

Young woman smiling in a european town square

Van benned műveltség, és azt is tudod, mikor kell egy jó tippre hagyatkozni. Egy kvízesten simán megállnád a helyed, csak néhány apró részlet csúszott el – legközelebb ezek is a helyükre kerülnek.
Kiváló teljesítmény!

Nő a reggeli beszűrődő napfénynél könyvet olvas az ablakban

Ez bizony egy igazi múzeumpedagógushoz méltó tudás – a művészettől a tudományig mindenben otthonosan mozogsz. Ha legközelebb valaki kvízestre hív, nyugodtan jelentkezz csapatkapitánynak.

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Akárhogy is alakult az eredmény, egy biztos: a tudás sosem felesleges súly – legfeljebb jól jöhet egy jövőbeli kvízestén.

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