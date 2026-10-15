Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a vacsoraasztalnál villantja meg általános műveltségét, van, aki inkább egy kvízestén próbálja ki magát – mi most egy kényelmesebb terepet kínálunk: a saját otthonodat. Ez a kvíz a művészettörténet, a történelem és a hétköznapi tudomány legizgalmasabb morzsáiból áll össze.
Nem kell se katalógust böngészned, se enciklopédiát lapoznod: elég, ha bízol a megérzéseidben és abban a tudásban, amit évek alatt szedtél össze mozifilmekből, iskolai órákról és esti híradókból.
A kérdések között éppúgy találkozol híres festményekkel és zeneművekkel, mint bolygókkal, állatvilággal vagy gasztronómiai érdekességekkel – pont annyira vegyes a paletta, mint egy jó beszélgetés egy érdekes vacsorapartin.
Olvass még a témában
3 új rejtélyes Netflix-sorozat, ami hamar a képernyő elé szegez
Miért van szüksége a felnőtteknek is játékra? A válasz meglepőbb, mint gondolnád
Miért nézem újra a kedvenc téli filmjeimet – és mit tanultam közben
Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket
Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni a tíz kérdésből!
Ki festette az 'Utolsó vacsora' című híres freskót?
Leonardo da Vinci alkotta meg a milánói Santa Maria delle Grazie templom refektóriumában, a 15. század végén.
Melyik zeneszerző komponálta a 9. szimfóniát, benne az 'Örömódával'?
Ludwig van Beethoven műve 1824-ben hangzott el először, a kórusrész Schiller versén alapul.
Ki írta a 'Bovaryné' című regényt?
Gustave Flaubert francia író 1857-ben megjelent műve a realista irodalom egyik alapköve.
Melyik festő alkotta meg a 'Las Meninas' című festményt?
Diego Velázquez spanyol barokk festő 1656-ban festette meg a Spanyol Királyi Családot ábrázoló művet.
Ki írta az 'Egri csillagok' című regényt?
Gárdonyi Géza 1901-ben megjelent műve az egri vár 1552-es török ostromát dolgozza fel.
Melyik ország fővárosa Montevideo?
Montevideo Uruguay fővárosa, a Río de la Plata torkolatánál fekszik.
Hány bolygó alkotja ma a Naprendszert?
Nyolc bolygó tartozik a Naprendszerbe, miután a Plútót 2006-ban törpebolygóvá minősítették át.
Mi a kálium vegyjele a periódusos rendszerben?
A kálium vegyjele K, amely a latin 'kalium' szóból ered.
Melyik évben omlott le a berlini fal?
A berlini fal 1989. november 9-én dőlt le, ami a német újraegyesítés egyik kulcsmomentuma volt.
Melyik a leggyorsabb szárazföldi állat?
A gepárd rövid távon akár 100-120 km/órás sebességre is képes gyorsulni.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Akárhogy is alakult az eredmény, egy biztos: a tudás sosem felesleges súly – legfeljebb jól jöhet egy jövőbeli kvízestén.🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→