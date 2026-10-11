Okosabb vagy, mint egy filmfesztivál zsűritagja? Teszteld a tudásodat!

Film, zene és általános műveltség egy kvízben: 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon a popkultúrában és a nagyvilágban.

Van, aki a filmes Oscar-jelöltekkel van képben, van, aki inkább a történelmi évszámokat vágja fejből, és van, aki mindkettőben megállja a helyét. Ma egy igazán vegyes kvízzel készültünk: a kérdések egy része a film- és zenevilágból érkezik, a többi pedig földrajzi, történelmi és hétköznapi tudományos érdekességeket feszeget.

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Nem kell mozikritikusnak vagy enciklopédiának lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a jó sztorikat, és időnként megállsz egy-egy érdekes tényen. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy nyugodtan ugorhatsz bele akkor is, ha az egyik témában jobban otthon vagy, mint a másikban.

Minden helyes és helytelen válasz után kapsz egy kis magyarázatot is, úgyhogy a kvíz végére garantáltan tanulsz valami újat – akkor is, ha épp lemaradt egy-két pont. Olvass még a témában Lekörözöd egy egyetemi felvételiző tudását? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel! Bakancslistás kerti partik: 10+1 tematikus ötlet, amit imádni fogsz „Az nem csoda, ha egy nő megtanul beszélni, de az igen, ha megtanul csendben maradni.” – 10 vicces idézet a történelem legnagyobb (női) koponyáitól Miért nézem újra a kedvenc téli filmjeimet – és mit tanultam közben

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Vágj bele, és derítsd ki, hány kérdésre tudod rávágni a helyes választ gondolkodás nélkül!

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Bármilyen pontszámot értél el, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és most már biztosan tudsz néhány érdekességet, amivel legközelebb te villanthatsz egy társasági beszélgetésben.

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