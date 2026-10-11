Okosabb vagy, mint egy filmfesztivál zsűritagja? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a filmes Oscar-jelöltekkel van képben, van, aki inkább a történelmi évszámokat vágja fejből, és van, aki mindkettőben megállja a helyét. Ma egy igazán vegyes kvízzel készültünk: a kérdések egy része a film- és zenevilágból érkezik, a többi pedig földrajzi, történelmi és hétköznapi tudományos érdekességeket feszeget.
Nem kell mozikritikusnak vagy enciklopédiának lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a jó sztorikat, és időnként megállsz egy-egy érdekes tényen. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy nyugodtan ugorhatsz bele akkor is, ha az egyik témában jobban otthon vagy, mint a másikban.
Minden helyes és helytelen válasz után kapsz egy kis magyarázatot is, úgyhogy a kvíz végére garantáltan tanulsz valami újat – akkor is, ha épp lemaradt egy-két pont.
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Ki rendezte a Mátrix (The Matrix) című filmet?
A filmet a Wachowski testvérek, Lana és Lilly Wachowski jegyzik, és 1999-ben mutatták be, azóta is a science-fiction klasszikusai közé sorolják.
Melyik zenekar dala a "Smells Like Teen Spirit", amely a grunge egyik himnuszává vált?
A Nirvana 1991-es dala a Nevermind albumon jelent meg, és egy csapásra a grunge mozgalom meghatározó himnuszává tette az együttest.
Melyik klasszikus filmben utazik időben Marty McFly egy DeLorean autóval?
A Vissza a jövőbe (Back to the Future) 1985-ös bemutatása óta kultikus státuszt élvez, a DeLorean pedig a popkultúra egyik legismertebb járműve lett.
Ki alakította Tony Starkot, azaz Vasembert a Marvel mozifilmekben?
Robert Downey Jr. 2008-tól több mint egy évtizeden át formálta meg a karaktert, és a szerep karrierje egyik meghatározó fordulópontja lett.
Ki írta és adta elő a világslágert, a "Shape of You"-t?
Ed Sheeran 2017-es dala az egyik legtöbbet streamelt szám lett világszerte, és hosszú hónapokig vezette a slágerlistákat.
Melyik ország fővárosa Nairobi?
Nairobi Kenya fővárosa és egyben legnagyobb városa, Kelet-Afrika egyik legfontosabb gazdasági központja.
Mi a konyhasó, azaz a nátrium-klorid kémiai képlete?
A NaCl egy nátrium- és egy klóratomból épül fel, és a legismertebb, mindennapi használatban lévő só.
Melyik olasz városhoz köthető a carpaccio nevű fogás születése?
A nyers marhahúsból készülő carpaccio a velencei Harry's Barban született, ahol a festő Vittore Carpaccióról nevezték el.
Ki írta A Gyűrűk Ura című regénytrilógiát?
J.R.R. Tolkien angol író és nyelvész alkotta meg Középfölde világát, amely azóta is a fantasy irodalom alapműve.
Melyik sivatag a Föld egyik legszárazabb helye, ahol egyes állomásokon évekig nem mértek esőt?
A Dél-Amerikában fekvő Atacama-sivatag egyes részein évtizedekig is eltarthat, mire csapadékot mérnek.
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