október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Okosabb vagy, mint egy filmfesztivál...

Okosabb vagy, mint egy filmfesztivál zsűritagja? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Film, zene és általános műveltség egy kvízben: 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon a popkultúrában és a nagyvilágban.

Van, aki a filmes Oscar-jelöltekkel van képben, van, aki inkább a történelmi évszámokat vágja fejből, és van, aki mindkettőben megállja a helyét. Ma egy igazán vegyes kvízzel készültünk: a kérdések egy része a film- és zenevilágból érkezik, a többi pedig földrajzi, történelmi és hétköznapi tudományos érdekességeket feszeget.

3 csillagjegy, akit ősszel megtalál a nagy szerelem

Nem kell mozikritikusnak vagy enciklopédiának lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a jó sztorikat, és időnként megállsz egy-egy érdekes tényen. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy nyugodtan ugorhatsz bele akkor is, ha az egyik témában jobban otthon vagy, mint a másikban.

Minden helyes és helytelen válasz után kapsz egy kis magyarázatot is, úgyhogy a kvíz végére garantáltan tanulsz valami újat – akkor is, ha épp lemaradt egy-két pont.

Olvass még a témában

Vágj bele, és derítsd ki, hány kérdésre tudod rávágni a helyes választ gondolkodás nélkül!

0%

Ki rendezte a Mátrix (The Matrix) című filmet?

Helyes! Helytelen!

A filmet a Wachowski testvérek, Lana és Lilly Wachowski jegyzik, és 1999-ben mutatták be, azóta is a science-fiction klasszikusai közé sorolják.

Melyik zenekar dala a "Smells Like Teen Spirit", amely a grunge egyik himnuszává vált?

Helyes! Helytelen!

A Nirvana 1991-es dala a Nevermind albumon jelent meg, és egy csapásra a grunge mozgalom meghatározó himnuszává tette az együttest.

Melyik klasszikus filmben utazik időben Marty McFly egy DeLorean autóval?

Helyes! Helytelen!

A Vissza a jövőbe (Back to the Future) 1985-ös bemutatása óta kultikus státuszt élvez, a DeLorean pedig a popkultúra egyik legismertebb járműve lett.

Ki alakította Tony Starkot, azaz Vasembert a Marvel mozifilmekben?

Helyes! Helytelen!

Robert Downey Jr. 2008-tól több mint egy évtizeden át formálta meg a karaktert, és a szerep karrierje egyik meghatározó fordulópontja lett.

Ki írta és adta elő a világslágert, a "Shape of You"-t?

Helyes! Helytelen!

Ed Sheeran 2017-es dala az egyik legtöbbet streamelt szám lett világszerte, és hosszú hónapokig vezette a slágerlistákat.

Melyik ország fővárosa Nairobi?

Helyes! Helytelen!

Nairobi Kenya fővárosa és egyben legnagyobb városa, Kelet-Afrika egyik legfontosabb gazdasági központja.

Mi a konyhasó, azaz a nátrium-klorid kémiai képlete?

Helyes! Helytelen!

A NaCl egy nátrium- és egy klóratomból épül fel, és a legismertebb, mindennapi használatban lévő só.

Melyik olasz városhoz köthető a carpaccio nevű fogás születése?

Helyes! Helytelen!

A nyers marhahúsból készülő carpaccio a velencei Harry's Barban született, ahol a festő Vittore Carpaccióról nevezték el.

Ki írta A Gyűrűk Ura című regénytrilógiát?

Helyes! Helytelen!

J.R.R. Tolkien angol író és nyelvész alkotta meg Középfölde világát, amely azóta is a fantasy irodalom alapműve.

Melyik sivatag a Föld egyik legszárazabb helye, ahol egyes állomásokon évekig nem mértek esőt?

Helyes! Helytelen!

A Dél-Amerikában fekvő Atacama-sivatag egyes részein évtizedekig is eltarthat, mire csapadékot mérnek.

Okosabb vagy, mint egy filmfesztivál zsűritagja? Teszteld a tudásodat!
Most inkább csak szórakoztál – és ez is valami!

Ransom Canyon (2025) – jelenet a filmből

Úgy tűnik, a mai témák nem pont a te pályád voltak, de ez semmit nem von le az értékedből. Egy kvíz attól jó, hogy közben tanulsz is valamit, és biztosan maradt benned egy-két érdekes adat a végére. Legközelebb talán pont azok a kérdések jönnek, amikben otthon vagy – addig is nyugodtan guglizz rá bátran arra, ami most megakasztott!
Szép középmezőny – tartod a lépést!

Nő nagyon nevet a moziban

Van, amiben otthonosan mozogsz, van, ami most meglepett – pont ettől izgalmas egy ilyen vegyes kvíz. A tudásod stabil alapokon áll, csak néhol akadt egy-egy kakukktojás kérdés. Egy kis finomhangolással simán bekerülhetnél a legjobbak közé – próbáld ki legközelebb is, hátha most összejön a maximum!
Ez bizony kiváló teljesítmény!

Távirányító kapcsolja a TV-t

Akár a filmvilágról, akár a nagyvilág tényeiről van szó, nálad ritkán fog ki egy kérdés. Imponáló, ahogy a popkultúrát és az általános műveltséget egyszerre tartod kézben. Ha van egy baráti kvízest a láthatáron, nyugodtan jelentkezz csapatkapitánynak – a mai eredményed alapján nálad jó kezekben lesz a végső szó!

Oszd meg az eredményed:

Tetszett a teszt?

Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!

Bármilyen pontszámot értél el, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és most már biztosan tudsz néhány érdekességet, amivel legközelebb te villanthatsz egy társasági beszélgetésben.

🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben
Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

Ezt a 7 mondatot csak egy érzelmileg érett ember használja – te az vagy?

Ezt a 7 mondatot csak egy érzelmileg érett ember használja – te az vagy?

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak

A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.