Vannak, akik évekig őrzik magukban az érzéseiket, és akkor sem mernek vallani, ha mélyen szerelmesek. Ez a 4 csillagjegy különösen titokzatos a szerelemben.

Van, aki az első adandó alkalommal kimondja, ha megtetszik neki valaki, más viszont még a legmélyebb érzéseit is képes éveken át elrejteni. Figyeli a másikat, apró gesztusokkal próbál a közelében maradni, de egyetlen vallomásra sem szánja el magát. Az asztrológia szerint 4 csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy titokban őrizze a szerelmét, még akkor is, ha legbelül szinte felemészti a kimondatlan vágyakozás.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

Bak

A Bak szülöttei a érzelmeiket ugyanúgy kezelik, mint egy komoly beruházást: csak akkor lépnek, ha szinte biztosak a sikerben. Ha egy munkatársuk vagy régi barátjuk iránt kezdenek valamit érezni, az első reakciójuk nem a vallomás, hanem a józan mérlegelés: megéri-e kockáztatni a jelenlegi, kényelmes viszonyt egy bizonytalan kimenetelű vallomásért. Gyakran évekig dolgoznak együtt, kávéznak együtt, beszélgetnek telefonon késő este, és közben a Bak szülöttje csendben figyeli, változik-e valami a másik oldalon, ahelyett hogy ő maga mozdulna.

Ami igazán jellemző rájuk, hogy a hallgatást nem gyengeségnek, hanem fegyelemnek élik meg. Addig nem szólalnak meg, amíg nem érzik, hogy a helyzet stabil talajon áll, és sokszor ez a pillanat sosem jön el, mert közben a másik megházasodik, elköltözik, vagy egyszerűen tovalép. Olvass még a témában A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben A gyerekem nem projekt, amit folyamatosan fejlesztenem kell – Mikor lett a gyereknevelésből teljesítményverseny? Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún? „Nem jó a szex a férjemmel, ő pedig azt hangoztatja, hogy neki sosem volt jobb partnere” – kellemetlen hálószobatitkok

Halak A Halak jegyében születettek a fejükben gyakran egy egészen részletes, érzelmekben gazdag történetet építenek fel arról, hogy milyen lenne együtt lenni azzal, akit szeretnek, miközben a valóságban mindössze baráti jó reggelt-okat váltanak vele a liftben. Ez a befelé forduló, álmodozó alkat nem azért hallgat, mert hideg lenne, hanem mert fél elrontani a képzeletbeli tökéletességet egy esetleg kínos, valós beszélgetéssel. Jellemző rájuk, hogy apró jelekből, egy-egy üzenetből vagy közös nevetésből építenek fel egész párhuzamos valóságot, és sokszor pont azért nem vallják be az érzéseiket, mert tartanak tőle, hogy a valóság szétzilálná ezt a gondosan felépített belső világot. Mérleg A Mérleg szülötteinek talán a legnehezebb a konfliktus és a kellemetlen helyzet, ezért amikor valaki iránt mélyebb érzéseket kezdenek táplálni, az első gondolatuk az, hogyan lehetne ezt úgy kezelni, hogy senki ne sérüljön meg és a harmónia megmaradjon. Ha a szóba jöhető személy már foglalt, vagy ha a baráti kör bonyolult lenne egy esetleges visszautasítás miatt, inkább választják a csendet, mint a nyílt konfrontációt. Gyakran évekig megmaradnak abban a szerepben, hogy ők a megbízható barát, akire mindig lehet számítani, miközben belül egészen más indulatok dolgoznak bennük. A Mérleg jegyűek félnek attól is, hogy egy kimondott vallomás felborítja a addig kényelmesen működő egyensúlyt, ezért inkább a félig-kimondott utalásoknál, apró gesztusoknál maradnak, remélve, hogy a másik majd magától ráérez. Vízöntő A Vízöntő szülöttei kívülről gyakran a legfüggetlenebbnek, legkevésbé érzelgősnek tűnnek, pedig éppen ők azok, akik a legnehezebben engednek be bárkit az érzelmi világukba. Ha valaki mégis bejut, és évekig ott marad a gondolataikban, azt gyakran úgy élik meg, mint egy olyan titkot, amiről még saját maguknak is nehéz beismerni, hogy mennyire komoly. A Vízöntő jellemzően inkább a barátság álarca mögé bújik: szívesen van ott a másik életében, segít, beszélget, de a romantikus vallomást olyan lépésnek tartja, ami felesleges kockázatot és érzelmi kiszolgáltatottságot jelentene. Sokszor csak akkor derül ki, mennyire mélyen érzett, amikor a másik már véglegesen kilép az életéből, és a Vízöntő ekkor szembesül azzal, mennyi mindent nem mondott ki időben.

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