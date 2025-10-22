A NASA szerint ez a legjobb alvási pozíció az egészségednek

Sokan talán meglepődnek azon, hogy a NASA nemcsak az űrutazás terén rendelkezik figyelemre méltó eredményekkel, hanem az emberszerű robotikán és alváskutatáson keresztül is hozzájárul a hétköznapi élet jobbá tételéhez. Az alvási pozíciók vizsgálata azért vált különösen fontossá, mert az űrhajósok pihenése kiemelten befolyásolja sikerességüket a hosszú távú küldetések során.
Az optimális alvási pozíció az oldalt fekvő testtartás
A NASA kutatásai alapján az egyik legelőnyösebb alvási pozíció az oldalt fekvő testtartás, amely során a gerincoszlop természetesen helyezkedik el, minimalizálva ezzel a rá nehezedő terhelést.
Az oldalt fekvő alvás különösen ajánlott azok számára, akik horkolás vagy apnoé tüneteitől szenvednek, mivel ebben a helyzetben az alsó és felső légutak szabadabban maradnak. Az alvási testhelyzetet tovább javíthatjuk, ha egy párnát helyezünk a térdeink közé, így csökkenthetjük a csípő és a gerinc terhelését.