Melyik napszakban tör rád a fáradtság? Ezt üzeni vele a szervezeted

Három óra körül becsukódik a szemed a monitor előtt, vagy inkább reggel kelsz úgy, mintha egész éjjel köveket pakoltál volna?

A fáradtság időzítése többet elárul rólad, mint gondolnád, és nem csak arról van szó, hogy keveset alszol. A szervezet napszaki hullámzása, a hormonháztartás és az étkezési szokások mind belejátszanak abba, mikor csap le rád az az ólmos, harcolhatatlan kimerültség.

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Nem mindegy persze, hogy ez egy elszigetelt, elmúló érzés, vagy hetek óta visszatérő minta. Ha valóban rendszeresen ugyanabban a napszakban törsz össze, érdemes figyelni, mit üzenhet ez a testedről.

Kora reggel: amikor az ébredés maga a kín

Ha már az ébresztőóra hangjától is összeszorul a gyomrod, és a felkelés utáni első fél óra olyan, mintha ködben úsznál, az gyakran nem a lustaság jele, hanem az alvásminőség problémája. Lehet, hogy elég órát töltesz az ágyban, de a mély alvás fázisai nem elég hosszúak vagy nem elég gyakoriak. Ide tartozik az is, ha a lefekvés időpontja folyton csúszkál: a szervezet belső órája szereti a kiszámíthatóságot, és ha minden este mást diktálsz neki, reggel ezzel büntet. Olvass még a témában „A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem Ezt hozza 2026. október 15. a numerológia szerint: bőség és erő Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk

Az is előfordul, hogy a reggeli fáradtság a vércukorszint ingadozásával áll kapcsolatban, különösen akkor, ha az este nagyon könnyű volt, vagy fordítva, nagyon nehéz, késői étkezéssel zárult.

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