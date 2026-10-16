Melyik napszakban tör rád a fáradtság? Ezt üzeni vele a szervezeted

A fáradtság időzítése többet elárul rólad, mint gondolnád, és nem csak arról van szó, hogy keveset alszol. A szervezet napszaki hullámzása, a hormonháztartás és az étkezési szokások mind belejátszanak abba, mikor csap le rád az az ólmos, harcolhatatlan kimerültség.
Nem mindegy persze, hogy ez egy elszigetelt, elmúló érzés, vagy hetek óta visszatérő minta. Ha valóban rendszeresen ugyanabban a napszakban törsz össze, érdemes figyelni, mit üzenhet ez a testedről.
Kora reggel: amikor az ébredés maga a kín
Ha már az ébresztőóra hangjától is összeszorul a gyomrod, és a felkelés utáni első fél óra olyan, mintha ködben úsznál, az gyakran nem a lustaság jele, hanem az alvásminőség problémája. Lehet, hogy elég órát töltesz az ágyban, de a mély alvás fázisai nem elég hosszúak vagy nem elég gyakoriak. Ide tartozik az is, ha a lefekvés időpontja folyton csúszkál: a szervezet belső órája szereti a kiszámíthatóságot, és ha minden este mást diktálsz neki, reggel ezzel büntet.
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Az is előfordul, hogy a reggeli fáradtság a vércukorszint ingadozásával áll kapcsolatban, különösen akkor, ha az este nagyon könnyű volt, vagy fordítva, nagyon nehéz, késői étkezéssel zárult.
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