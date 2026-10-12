Muskátli teleltetés egyszerűen: így lesznek tavaszig dúsak és egészségesek a növényeid

A fűtési szezon kezdete a teleltetett muskátlik számára is kihívást jelenthet: a száraz, meleg levegő és a megváltozott körülmények miatt a növények levelei fonnyadni kezdhetnek. Egy egyszerű, otthon is bevethető módszer segíthet abban, hogy tavaszig egészségesek maradjanak.
Miért roskadnak össze a muskátlik a fűtés hatására
A radiátorok bekapcsolása után a lakás páratartalma drasztikusan lecsökken, sokszor a felére is. A muskátli gyökere és levele erre nagyon érzékenyen reagál: a levelek szélei besárgulnak, a szár elpuhul, a virágok pedig egyszerűen leperegnek. Ehhez társul, hogy a nappaliban vagy a hálóban jóval kevesebb a természetes fény, mint a szabadban, így a növény egyszerre küzd a páratartalom hiányával és a fényhiánnyal is.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.