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Muskátli teleltetés egyszerűen: így lesznek tavaszig dúsak és egészségesek a növényeid
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Muskátli teleltetés egyszerűen: így lesznek tavaszig dúsak és egészségesek a növényeid

Váradi Petra
Írta 2026.10.12.
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Fonnyadnak a muskátlik, amióta bekapcsoltad a fűtést? Egy egyszerű házi praktikával segíthetsz nekik átvészelni a telet, és tavasszal újra virágba borulhatnak.

A fűtési szezon kezdete a teleltetett muskátlik számára is kihívást jelenthet: a száraz, meleg levegő és a megváltozott körülmények miatt a növények levelei fonnyadni kezdhetnek. Egy egyszerű, otthon is bevethető módszer segíthet abban, hogy tavaszig egészségesek maradjanak.

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Miért roskadnak össze a muskátlik a fűtés hatására

A radiátorok bekapcsolása után a lakás páratartalma drasztikusan lecsökken, sokszor a felére is. A muskátli gyökere és levele erre nagyon érzékenyen reagál: a levelek szélei besárgulnak, a szár elpuhul, a virágok pedig egyszerűen leperegnek. Ehhez társul, hogy a nappaliban vagy a hálóban jóval kevesebb a természetes fény, mint a szabadban, így a növény egyszerre küzd a páratartalom hiányával és a fényhiánnyal is.

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