Ezt az 5 dolgot nézik meg a vendégeid legelőször a fürdőszobádban – nálad rendben vannak?

Nem a csempe színét nézi, nem is azt, milyen márkájú a samponod, hanem öt apró, mégis árulkodó részletet, amit te magad valószínűleg már régen ki sem veszel a szemöldököddel.
1. A tükör és a csaptelep foltjai
A tükör az első felület, amibe a vendég önkéntelenül belenéz, és ha foltos, az egész helyiség koszosabbnak hat, mint amilyen valójában. Ugyanez igaz a csaptelepre: a rászáradt vízkőfolt és az ujjlenyomatok a krómon azonnal szembetűnnek, miközben a lakó a megszokás miatt már nem is látja őket.
2. A törölközők állapota és illata
A vendégkéz-törölköző az, amihez a látogató ténylegesen hozzáér, így ez az egyik legérzékenyebb pont. Egy kissé szürkés, megkeményedett vagy áporodott szagú törölköző sokkal többet elárul a háztartásról, mint bármilyen dekoráció, miközben a tulajdonos számára ez a megszokott illat már fel sem tűnik.
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