Ezt az 5 dolgot nézik meg a vendégeid legelőször a fürdőszobádban – nálad rendben vannak?

Harminc másodperc. Ennyi idő elég ahhoz, hogy egy vendég tudat alatt eldöntse, mennyire rendezett a háztartásod, amikor belép a fürdőszobádba.

Nem a csempe színét nézi, nem is azt, milyen márkájú a samponod, hanem öt apró, mégis árulkodó részletet, amit te magad valószínűleg már régen ki sem veszel a szemöldököddel.

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1. A tükör és a csaptelep foltjai

A tükör az első felület, amibe a vendég önkéntelenül belenéz, és ha foltos, az egész helyiség koszosabbnak hat, mint amilyen valójában. Ugyanez igaz a csaptelepre: a rászáradt vízkőfolt és az ujjlenyomatok a krómon azonnal szembetűnnek, miközben a lakó a megszokás miatt már nem is látja őket.

2. A törölközők állapota és illata

A vendégkéz-törölköző az, amihez a látogató ténylegesen hozzáér, így ez az egyik legérzékenyebb pont. Egy kissé szürkés, megkeményedett vagy áporodott szagú törölköző sokkal többet elárul a háztartásról, mint bármilyen dekoráció, miközben a tulajdonos számára ez a megszokott illat már fel sem tűnik. Olvass még a témában A hosszú távon szerethető otthon titka: ne a trendeket kövesd, hanem a saját ízlésedet A festett konyhaszekrények ideje lejárt: ezeket az anyagokat imádják a lakberendezők 6+1 váratlan enteriőr-részlet, amivel azonnal átállíthatod a nappalid őszre 5 gyógynövény, ami elűzi a pechet: kettőt még most is elültethetsz

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