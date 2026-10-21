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Miért akad el a legtöbb életmódváltás a 3. héten? Összetettebb az ok, mint hinnéd
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Miért akad el a legtöbb életmódváltás a 3. héten? Összetettebb az ok, mint hinnéd

Farkas Izabella
Írta 2026.10.21.
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Három hét. Ennyi idő alatt szokott elfogyni a lendület azoknál, akik január elején vagy egy hirtelen elhatározás nyomán vágnak bele egy új életmódba.

Az edzőterem bérlet még érvényes, a hűtőben még ott a zöldturmix hozzávalója, de valami mégis megváltozik: a kezdeti izgalom helyét egyre gyakrabban veszi át a fáradtság, az ingerültség és az a nyomasztó érzés, hogy ez az egész túl nehéz.

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A dopamin nem kitartásra, hanem újdonságra reagál

Az agy jutalmazó rendszere elsősorban az újdonságra és a várakozásra hangolódik rá, nem magára a cselekvésre. Amikor valaki elkezd futni, új étrendet követni vagy korábban kel, az agy dopaminlökettel jutalmazza a változást, mert az ismeretlen helyzet izgalmat és kontrollérzetet ad. Ez a löket azonban nem azért van, hogy fenntartsa a szokást, hanem azért, hogy rávegyen a kipróbálásra. Ahogy a cselekvés ismétlődővé válik, a jutalom egyre halványul, hiszen az agy már nem újdonságként, hanem rutinként kezeli azt.

Ez a folyamat nagyjából két-három hét alatt zajlik le a legtöbb embernél, és pont ekkor jelentkezik az a kellemetlen űr, amit sokan tévesen a motiváció elvesztéseként élnek meg. Valójában nem a motiváció tűnik el, hanem a kezdeti kémiai jutalom csökken, miközben az új szokás még nem épült be elég mélyen ahhoz, hogy magától is fenntartsa magát.

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