Ha a jobb tenyereden mélyebb a szívvonal, egy ritka hűséget hoztál magaddal

A tenyérjóslás régi hagyománya szerint a két kezünk más-más réteget mutat. A bal tenyeret sokan úgy emlegetik, mint ami azt mutatja, amivel születtünk, a hajlamainkat, az eredeti mintázatot. A jobb tenyér viszont azt tükrözi, amivé váltunk, amit az életünk során felépítettünk magunkból.
Miért pont a jobb tenyér számít itt annyira
A hiromanták régóta figyelik, hogy a két kéz vonalai közötti eltérés sokat elárul a személyiség fejlődéséről. Ha a bal kezeden halványabb a szívvonal, de a jobbon kirajzolódik és mélyül, az azt jelentheti, hogy fiatalabb korodban talán óvatosabb, zártabb voltál az érzelmeid terén, és az évek, a kapcsolataid, a csalódásaid és a győzelmeid formálták beléd azt a fajta hűséget, amit ma képviselsz. Ez nem ajándékba kapott tulajdonság, hanem kiküzdött.
Sokan tévesen azt gondolják, hogy a hűség egyszerű dolog: vagy megvan valakiben, vagy nincs. A tenyérjóslás ennél árnyaltabb képet fest. Aszerint, ahogy a szívvonal mélyül, formálódik a kezünkön, mintha az élet minden komolyabb kapcsolata belevésne valamit ebbe a vonalba.
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