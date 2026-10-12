Hogyan ünnepled a saját sikereidet? Derítsd ki, mennyire tudsz örülni magadnak!

Tudsz-e igazán örülni a sikereidnek, vagy mindig tovább lépsz? Töltsd ki a tesztet, és derítsd ki, milyen ünneplő típus vagy!

Volt már úgy, hogy elértél valami fontosat, aztán fél óra múlva már a következő feladatlistát böngészted? Sokunknak nehezebb megállni és örülni a saját eredményeinknek, mint maga a munka, ami odáig vezetett. Pedig az, ahogyan a sikereinkhez viszonyulunk, sokat elárul az önértékelésünkről és arról is, mennyire engedjük meg magunknak a jó érzéseket.

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Vannak, akik szeretik hangosan, másokkal megosztva ünnepelni a győzelmeiket, mások inkább csendben, magukban dédelgetik az örömöt – és olyanok is akadnak, akik szinte el sem hiszik, hogy megérdemlik a sikert. Egyik hozzáállás sem jobb vagy rosszabb a másiknál, de érdemes tudatosítani, melyik jellemző ránk, hiszen ez befolyásolja, mennyire tudunk feltöltődni a nehéz időszakok között.

Ez a kvíz nem arról szól, hogy ki ünnepel „helyesen”, hanem arról, hogy felismerd a saját mintázatodat: mennyire engeded be az elismerést, és mennyire tudsz őszintén örülni annak, amit elértél. Válaszolj őszintén a tíz kérdésre, és nézd meg, mit árul el rólad az eredmény! Olvass még a témában 3 dolog, amiről azt hittem, 40-hez közel már ki fogom találni – És nem így lett Alig maradt emlékem gyerekkoromból – most azt kutatom, hogyan építkezik ebből a felnőtt énem Miért tör rád ősszel a szorongás, amikor azt hitted, már feldolgoztad? Az évforduló-effektus évekkel később is kísérthet Ezért lehet ismerős valaki, akivel először találkozol

0% Elértél valami fontosat. Mi jár először a fejedben? „Ezt most mindenkinek el kell mondanom!” „Ez csak szerencse volt, nem is olyan nagy ügy.” „Megérdemeltem, jó érzés, hogy sikerült!” Valaki megdicsér egy munkád miatt. Hogyan reagálsz? Elárulom, hogy mennyi munka volt benne, részletesen Zavarba jövök, és gyorsan témát váltok Megköszönöm, és örülök neki magamban is Megoldottál egy régóta húzódó problémát. Megosztod másokkal? Igen, elmesélem a hozzám közel állóknak Nem igazán, inkább csak magamnak nyugtázom Igen, szinte mindenkinek, aki hallgatja Megkapod a várva várt előléptetést vagy fizetésemelést. Mi történik aznap este? Partit szervezek, és mindenkinek elújságolom a hírt Elviszem magam vacsorázni, vagy megünneplem valahogy Csendben dolgozom tovább, mintha mi sem történt volna Egy fontos pillanatban kevesebb elismerést kapsz, mint reméltél. Hogyan éled meg? Nagyon rosszulesik, szükségem van a mások elismerésére Megerősít abban, hogy talán nem is volt olyan nagy dolog Egy kicsit csalódott vagyok, de tudom, hogy én tudom, mit értem el Van-e saját „rituálét”, amivel megünnepled a sikereidet? Igen, van egy kis szokásom, amit ilyenkor csinálok magamnak Nincs igazán, inkább csak továbblépek a következő feladatra Igen, szeretek nagyban ünnepelni, lehetőleg másokkal együtt Egy barátod lelkesen mesél a saját sikeréről. Te hogyan reagálsz? Őszintén örülök neki, de magamban kicsit össze is hasonlítom magunkat Lelkesen gratulálok, és kíváncsi vagyok minden részletre Örülök neki, de várom, mikor kerül sor az én történeteimre is Egy nehéz időszak közepén mégis történik valami pozitív apróság. Mit teszel? Alig veszem észre, annyira a nehézségekre fókuszálok Megállok egy pillanatra, és tudatosan megköszönöm magamnak Igyekszem minél nagyobb figyelmet szentelni neki, hogy jobban érezzem magam Mennyire fontos neked, hogy mások észrevegyék az eredményeidet? Nem igazán fontos, inkább zavarba hoz a figyelem Jólesik, de nem ettől függ az önértékelésem Nagyon fontos, szeretem, ha látják és elismerik, amit elértem Visszatekintve egy hosszabb időszakra, hogyan értékeled a saját fejlődésed? Inkább azt látom, mi nem sikerült, mint amit elértem Szeretem listázni, megünnepelni és másoknak is megmutatni, mit értem el Igyekszem reálisan látni, mi ment jól és min van még mit fejlődni Hogyan ünnepled a saját sikereidet? Derítsd ki, mennyire tudsz örülni magadnak! A Csendes Elismerő Neked a siker gyakran inkább megkönnyebbülés, mint ünneplendő pillanat – gyorsan továbblépsz, mielőtt igazán hagynád, hogy jólessen. Ez részben szerénységből fakad, részben abból, hogy nehezen hiszed el, megérdemled a jó dolgokat. Lehet, hogy úgy nőttél fel, hogy a teljesítményt magától értetődőnek vették, az ünneplést pedig túlzásnak tartották. Pedig ha sosem állsz meg néhány másodpercre, hogy tudatosítsd: „ezt én csináltam, és büszke vagyok rá”, könnyen kiéghetsz, és az önértékelésed is törékenyebb marad. Nem kell nagy felhajtást csapnod – elég, ha bevezetsz egy apró szokást: egy mondat a naplódba, egy üzenet magadnak, vagy egy csendes pillanat, amikor tudatosan megköszönöd saját magadnak a munkát. Próbáld ki a következő sikered után: ne lépj azonnal tovább, hanem adj magadnak néhány percet, amikor kizárólag az örömre fókuszálsz, mielőtt a következő feladat felé fordulnál. A Kiegyensúlyozott Ünneplő Te megtaláltad azt a ritka egyensúlyt, amikor sem nem bagatellizálod, sem nem fújod fel túlzottan a sikereidet. Tudsz örülni magadban, és szívesen megosztod az örömödet a hozzád közel állókkal is, de nem ettől függ, hogyan érzel magad felől. Ez az attitűd stabil önbizalomról és egészséges önreflexióról árulkodik. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem kételkedsz magadban, de általában sikerül reálisan látnod, mi az, amit elértél, és ez megadja azt a belső biztonságot, amire a nehezebb pillanatokban is támaszkodhatsz. A kiegyensúlyozottságod egyben másoknak is jó példa: könnyen tudsz őszintén örülni mások sikerének is, anélkül, hogy összehasonlítanád magad velük. Ha van min fejlődnöd, az talán az, hogy néha engedd meg magadnak a nagyobb ünneplést is – nem muszáj mindig visszafogottnak maradnod, egy-egy alkalommal megér egy kicsit nagyobb gesztust is. A Lelkes Reflektorfény Szeretsz igazán nagyban megélni a sikereidet, és fontos neked, hogy mások is lássák, mit értél el. Ez az energikus, lelkes hozzáállás ragályos tud lenni, és sokszor te vagy az, aki másokat is megtanít arra, hogy érdemes ünnepelni a jó pillanatokat – nem kell mindig szerényen a háttérbe húzódni. Ugyanakkor érdemes résen lenned, hogy az önértékelésed ne függjön túlzottan a külső visszajelzésektől. Ha egy nap kevesebb elismerést kapsz, mint reméltél, könnyen csalódottá válhatsz, pedig az eredményed értéke attól még nem változik. A kulcs az, hogy a külső megerősítés mellett a belső, csendesebb örömöt is megtanuld észrevenni és értékelni. Egy hasznos gyakorlat lehet, ha a nagy ünneplések mellett időnként megkérdezed magadtól: vajon akkor is ugyanilyen büszke lennék erre, ha senki más nem tudna róla? Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármelyik profilba is találtál magadra, az önmagadhoz való viszonyod folyamatosan alakul – és sosem túl késő megtanulni egy kicsit nagyobb szeretettel fordulni a saját eredményeid felé.

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