Lelki okai is lehetnek, amiért mindig hidegek a végtagjaid

Farkas Izabella
Írta 2025.08.29.

Gyakran tapasztalod, hogy a végtagjaid hidegek? Talán már a megszokott hőmérséklet sem segít rajtuk, és hiába próbálkozol puha kesztyűkkel vagy vastag zoknikkal, a kezeid és lábaid mégis jéghidegek maradnak. Az első gondolatunk ilyenkor általában az, hogy valamilyen egészségügyi probléma állhat a háttérben, de meglepő módon a pszichológiai tényezők, vagyis a lelkiállapotunk is befolyásolhatják ezt a fizikai tünetet.

Nem is gondolnánk, de a stressz és a szorongás olyan erőteljes hatással lehetnek a testünkre, ami már fizikai szinten is megnyilvánul. A hideg végtagok mögött számos lelki ok húzódhat meg, melyek közül néhány igazán meglepő lehet. Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk ezeket az összefüggéseket.

Stressz, a mindennapok árnyéka

A stressz széles körben ismert jelenség a mai társadalomban, és az, hogy a testünk hogyan reagál rá, olyan összetett folyamat, ami számos testi tünetet produkálhat. A stresszhelyzetek során a szervezet adrenalin szintje megemelkedik, ami az úgynevezett ‘küzdj vagy menekülj’ reakciót váltja ki, ezzel is felkészítve minket a potenciális veszélyre.

A stressz hatására a vér az életfontosságú szervek felé áramlik, hogy biztosítsa azok megfelelő működését a nehéz helyzetekben. Ez azonban azzal is járhat, hogy a perifériás területek, mint a kezek és a lábak, kevesebb vért kapnak, amitől az adott testrész hideggé válik.

