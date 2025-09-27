Ha vastagnak érzed a karjaidat ez az 5 perces diétás trükk segíthet
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Ha vastagnak érzed a karjaidat ez az 5 perces diétás trükk segíthet

Nyul Debóra
Írta 2025.09.27.
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Sokan azt hiszik, hogy a tónusos, formás karok csakis kemény edzésekkel érhetők el. Az étrend legalább ennyire fontos szerepet játszik abban, hogy eltűnjenek a nem kívánt zsírrétegek.

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Sokan azt hiszik, hogy a tónusos, formás karok csakis kemény edzésekkel érhetők el. Bár a súlyzós edzés valóban nélkülözhetetlen az izmok formálásához, az étrend legalább ennyire fontos szerepet játszik abban, hogy eltűnjenek a nem kívánt zsírrétegek, például a felkarról.

Mary Sabat, táplálkozási szakértő és személyi edző az Eat This Not Thatnek nyilatkozott arról, hogy szerinte a megfelelő étrend nemcsak a jóllakottság érzetét növeli, hanem segít az anyagcsere optimalizálásában, az izomtömeg megőrzésében, sőt, még a zsírégetés beindításában is.

Bár a helyi zsírégetés – például kizárólag a karokról – nem lehetséges, egy okosan összeállított, fehérjében, rostban és egészséges zsírokban gazdag étrend hozzájárulhat a teljes testzsírszázalék csökkentéséhez, és így a karokon is látható lehet a változás.

Az alábbi ötperces, könnyen elkészíthető ételek segíthetnek az úton: nem csupán táplálóak és finomak, de hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a karod karcsúbbnak és tónusosabbnak tűnjön.

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Grillezett csirkesaláta zöld levelesekkel és avokádóval

Ez a könnyű, mégis laktató étel remek választás ebédre vagy vacsorára. A sovány csirkemell kiváló fehérjeforrás, ami támogatja az izomépítést, a zöld leveles saláták tele vannak rosttal, az avokádó pedig egészséges zsírokkal látja el a szervezetet.

Egy sovány fehérje, mint például a csirke, és a rostban gazdag zöldségek kombinációja a szakértő szerint stabilizálja a vércukorszintet, hosszan tartó jóllakottságot biztosít, és támogatja az izmok megőrzését. Egy ilyen étel segítheti a szervezetet abban, hogy raktározott zsírból nyerjen energiát.

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