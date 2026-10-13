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„Anya, ne beszélj így apáról” – a kilencéves fiam egyetlen mondata ébresztett rá arra, mit rontok el a válás után
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„Anya, ne beszélj így apáról” – a kilencéves fiam egyetlen mondata ébresztett rá arra, mit rontok el a válás után

Váradi Petra
Írta 2026.10.13.
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Egy elvált anya egy hétköznapi vacsora közben döbbent rá, hogy a fiát is megterhelik a kimondott sérelmei, és hogy a gyereknek nem kell választania a szülei között.

A villát letettem, mert remegett a kezemben. Zsombor, a fiam, kilencévesen ült velem szemben, és azt mondta: „Anya, ne beszélj így apáról, mert ő nem ilyen.” Nem kiabált. Nem volt drámai a hangja, inkább olyan volt, mintha egy tényt közölne, amit valamiért nekem már régen el kellett volna fogadnom. Én pedig ott ültem a saját konyhámban, a saját gyerekem előtt, és nem tudtam, mit válaszoljak.

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A válás után sem ér véget minden fájdalom

A válás fél éve volt akkor mögöttünk. Azt hittem, túl vagyunk a nehezén. Volt ügyvéd, volt vagyonmegosztás, volt egy hónap, amikor alig aludtam, és volt az a nap, amikor egy zsákba pakoltam a szekrényében maradt pólóit, mert már nem bírtam nézni, hogy ott lógnak. Azt a fájdalmat valahogy túléltem, mert tudtam, hogy annak van eleje, közepe és vége. Az ember felkészül rá, hogy a válás fáj. Amire nem készültem fel, az az, hogy egy hétköznapi keddi vacsoránál, egy tál rizses hús mellett a saját gyerekem fog helyre tenni.

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