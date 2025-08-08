5 ínycsiklandó gombás recept, ami kiváltja a húst

A gombák nemcsak számtalan formában elérhetők, hanem rendkívül gazdag ízvilágot is képesek megidézni, ami miatt kiválóan helyettesíthetik a húst. Sokak számára a gomba egyfajta kulináris kincs, amely különleges aromájával bármelyik ételt feldobja. Ha már unod a húsételeket, és valami könnyedebb, de mégis tartalmas fogásra vágysz, a gombából készült ételek tökéletes megoldást nyújtanak.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A gomba, mint a hús tökéletes helyettesítője

Sütőben sült töltött gomba

A töltött gomba egy klasszikus fogás, amely könnyen személyre szabható, hiszen a töltelék szinte bármi lehet, amit csak megkívánunk. Az alábbi recept egy egészséges és ízletes alternatíva, amely tökéletes választás lehet egy könnyű vacsorához.

Hozzávalók: 6 nagy kalapú gomba, 100 g kecskesajt, 50 g spenót, 1 kis fej fokhagyma, olivaolaj, só, bors.

6 nagy kalapú gomba, 100 g kecskesajt, 50 g spenót, 1 kis fej fokhagyma, olivaolaj, só, bors. Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Távolítsd el a gombák szárát, és forgasd meg őket olivaolajban, majd helyezd őket egy tepsibe. Keverd össze a kecskesajtot, a felaprított spenótot és a zúzott fokhagymát. Töltsd meg a gombakalapokat a keverékkel, majd szórj rájuk egy kis sót és borsot. Süsd 20 percig, vagy amíg a gomba puha és a sajt aranybarna lesz.

Gombás-rukkolás rizottó

https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3/%C3%A9ttermi-%C3%A9tel-csirk%C3%A9b%C5%91l-%C3%A9s-gomb%C3%A1b%C3%B3l-k%C3%A9sz%C3%BClt-rizott%C3%B3val-feh%C3%A9r-t%C3%A1lban-t%C3%A1ny%C3%A9ron-gm2196504619-614527196

A rizottó az olasz konyha egyik remeke, amely krémes és gazdag textúrával bír. A gombás változat különösen kedvelt, hiszen a gomba mély ízjegyei jól harmonizálnak a krémes rizzsel.

Hozzávalók: 200 g arborio rizs, 250 g csiperkegomba, 1 liter zöldségalaplé, 100 g rukkola, 1 fej hagyma, 2 evőkanál vaj, 50 g parmezán sajt, só, bors.

200 g arborio rizs, 250 g csiperkegomba, 1 liter zöldségalaplé, 100 g rukkola, 1 fej hagyma, 2 evőkanál vaj, 50 g parmezán sajt, só, bors. Elkészítés: Pirítsd meg a felaprított hagymát 1 evőkanál vajon, majd add hozzá a szeletelt gombát. Párold puhára, majd add hozzá a rizst és pár percen át kevergetve pirítsd. Folyamatos keverés mellett apránként adagold hozzá az alaplevet, amíg a rizs meg nem puhul. Végül keverd hozzá a maradék vajat, a rukkolát és a reszelt parmezánt.

Gombapörkölt nokedlivel / főtt burgonyával

A hagyományos magyar ízek kedvelőinek ideális választás lehet a gombapörkölt, amelyet nokedlivel tálalva egy igazi laktató ételt kapunk. Bár a recept egyszerű, az íze semmihez sem hasonlítható.

Hozzávalók: 500 g csiperkegomba, 1 nagy fej hagyma, 1 paprikás kanál piros paprika, 200 ml tejföl, 2 evőkanál liszt, só, bors, olivaolaj.

500 g csiperkegomba, 1 nagy fej hagyma, 1 paprikás kanál piros paprika, 200 ml tejföl, 2 evőkanál liszt, só, bors, olivaolaj. Nokedli hozzávalók: 300 g liszt, 3 tojás, só, víz.

300 g liszt, 3 tojás, só, víz. Elkészítés: Pirítsd meg a hagymát olajon, majd add hozzá a szeletelt gombát. Párold, amíg összeesik, majd szórd meg pirospaprikával, adj hozzá sót és borsot ízlés szerint. Közben a lisztből, tojásból és annyi vízből, hogy sűrű, de még folyékony tésztát kapj, elkészítheted a nokedlit, amit sós vízben kell kifőzni. A gomba levéhez keverd a liszttel kikevert tejfölt, és forrald össze. A kész gombapörköltet tálald frissen főtt nokedlivel.

Tejszínes-gombás tészta

https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3/kr%C3%A9mes-t%C3%A9szta-gomb%C3%A1val-linguini-t%C3%A9szt%C3%A1val-%C3%A9s-gomb%C3%A1val-kr%C3%A9mes-tagliatelle-gomb%C3%A1val-%C3%A9s-gm1178763538-329586798

A tejszínes-gombás tészta egy gyorsan elkészíthető fogás, amely a rohanós hétköznapokon is megállja a helyét. Az egyszerűségében rejlik a zsenialitása, hiszen kiváló alapanyagokkal nagyszerű ízélményt adhatunk az asztalra.

Hozzávalók: 400 g tészta, 300 g vegyes erdei gomba, 200 ml tejszín, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, olivaolaj, só, bors, petrezselyem.

400 g tészta, 300 g vegyes erdei gomba, 200 ml tejszín, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, olivaolaj, só, bors, petrezselyem. Elkészítés: Főzd ki a tésztát sós vízben al dente állagúra. Közben vágd apróra a hagymát és a fokhagymát, pirítsd üvegesre az olajon, majd add hozzá a szeletelt gombát és pirítsd meg. Öntsd rá a tejszínt, fűszerezd sóval, borssal, majd alaposan forrald össze. A kifőtt tésztával keverd össze, szórd meg friss petrezselyemmel.

Gombás quiche

A quiche egy francia jellegű pite, amely számtalan módon variálható, és a gombával elkészítve igazán különleges ebéd vagy vacsora válhat belőle. A tészta alap enyhén ropogós textúrája tökéletesen párosul a gazdag, lágy gombás töltelékkel.