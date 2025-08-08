5 ínycsiklandó gombás recept, ami kiváltja a húst

A gomba, mint a hús tökéletes helyettesítője
Sütőben sült töltött gomba
A töltött gomba egy klasszikus fogás, amely könnyen személyre szabható, hiszen a töltelék szinte bármi lehet, amit csak megkívánunk. Az alábbi recept egy egészséges és ízletes alternatíva, amely tökéletes választás lehet egy könnyű vacsorához.
- Hozzávalók: 6 nagy kalapú gomba, 100 g kecskesajt, 50 g spenót, 1 kis fej fokhagyma, olivaolaj, só, bors.
- Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Távolítsd el a gombák szárát, és forgasd meg őket olivaolajban, majd helyezd őket egy tepsibe. Keverd össze a kecskesajtot, a felaprított spenótot és a zúzott fokhagymát. Töltsd meg a gombakalapokat a keverékkel, majd szórj rájuk egy kis sót és borsot. Süsd 20 percig, vagy amíg a gomba puha és a sajt aranybarna lesz.
Gombás-rukkolás rizottó
A rizottó az olasz konyha egyik remeke, amely krémes és gazdag textúrával bír. A gombás változat különösen kedvelt, hiszen a gomba mély ízjegyei jól harmonizálnak a krémes rizzsel.
- Hozzávalók: 200 g arborio rizs, 250 g csiperkegomba, 1 liter zöldségalaplé, 100 g rukkola, 1 fej hagyma, 2 evőkanál vaj, 50 g parmezán sajt, só, bors.
- Elkészítés: Pirítsd meg a felaprított hagymát 1 evőkanál vajon, majd add hozzá a szeletelt gombát. Párold puhára, majd add hozzá a rizst és pár percen át kevergetve pirítsd. Folyamatos keverés mellett apránként adagold hozzá az alaplevet, amíg a rizs meg nem puhul. Végül keverd hozzá a maradék vajat, a rukkolát és a reszelt parmezánt.
Gombapörkölt nokedlivel / főtt burgonyával
A hagyományos magyar ízek kedvelőinek ideális választás lehet a gombapörkölt, amelyet nokedlivel tálalva egy igazi laktató ételt kapunk. Bár a recept egyszerű, az íze semmihez sem hasonlítható.
- Hozzávalók: 500 g csiperkegomba, 1 nagy fej hagyma, 1 paprikás kanál piros paprika, 200 ml tejföl, 2 evőkanál liszt, só, bors, olivaolaj.
- Nokedli hozzávalók: 300 g liszt, 3 tojás, só, víz.
- Elkészítés: Pirítsd meg a hagymát olajon, majd add hozzá a szeletelt gombát. Párold, amíg összeesik, majd szórd meg pirospaprikával, adj hozzá sót és borsot ízlés szerint. Közben a lisztből, tojásból és annyi vízből, hogy sűrű, de még folyékony tésztát kapj, elkészítheted a nokedlit, amit sós vízben kell kifőzni. A gomba levéhez keverd a liszttel kikevert tejfölt, és forrald össze. A kész gombapörköltet tálald frissen főtt nokedlivel.
Tejszínes-gombás tészta
A tejszínes-gombás tészta egy gyorsan elkészíthető fogás, amely a rohanós hétköznapokon is megállja a helyét. Az egyszerűségében rejlik a zsenialitása, hiszen kiváló alapanyagokkal nagyszerű ízélményt adhatunk az asztalra.
- Hozzávalók: 400 g tészta, 300 g vegyes erdei gomba, 200 ml tejszín, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, olivaolaj, só, bors, petrezselyem.
- Elkészítés: Főzd ki a tésztát sós vízben al dente állagúra. Közben vágd apróra a hagymát és a fokhagymát, pirítsd üvegesre az olajon, majd add hozzá a szeletelt gombát és pirítsd meg. Öntsd rá a tejszínt, fűszerezd sóval, borssal, majd alaposan forrald össze. A kifőtt tésztával keverd össze, szórd meg friss petrezselyemmel.
Gombás quiche
A quiche egy francia jellegű pite, amely számtalan módon variálható, és a gombával elkészítve igazán különleges ebéd vagy vacsora válhat belőle. A tészta alap enyhén ropogós textúrája tökéletesen párosul a gazdag, lágy gombás töltelékkel.
- Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta, 300 g gomba, 150 g fetasajt, 200 ml tejszín, 3 tojás, só, bors, 1 csipet cayenne bors, 1 fej vöröshagyma.
- Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Nyújtsd ki a leveles tésztát és helyezd egy piteformába. A hagymát pirítsd át, majd add hozzá a felszeletelt gombát, és sózd-borsozd. Hűtsd ki, majd keverd össze a tojásokkal és a tejszínnel. Öntsd a keveréket a tésztára, végül szórd meg fetasajttal és cayenne borssal. Süsd aranybarnára, körülbelül 30 percen át.