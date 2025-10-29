Van valami a fürdőszobádban, ami piszkosabb a vécédnél

Valószínűleg nem, mégpedig azért nem, mert eddig fogalmad sem volt róla, hogy az a legpiszkosabb. Mert hát mi jut eszünkbe akkor, ha kevésbé higiénikus részre gondolunk egy fürdőszobában? Egyértelműen a mosdó, a zuhanyzó, a lefolyók, és ha az adott helyiségben van a WC, akkor természetesen az. De éppen azért, mert ezekről a felületekről tudjuk, hogy szennyezettek, fokozott figyelmet fordítunk rájuk. Így viszont egy legkevésbé sem várt terület nyerte a „legmocskosabb hely a fürdőszobában” címet.
Hogy lehet ez?
A nedves törülközők ideális táptalajt jelentenek a káros mikroorganizmusoknak és baktériumoknak, amik nem csak ennek, hanem a melegnek köszönhetően is gyorsabban, könnyebben tudnak szaporodni. Márpedig baktériumok kerülnek bőven a törölközőre – ami mellett landolnak a bőrsejtek, a szőr- és hajszálak és a lehető legkülönfélébb szennyeződések.
Olvass még a témában
Ezt az ideális körülményt tovább erősítjük azzal, hogy nem takarítjuk túl sűrűn a törölközőszárítókat. Hiszen túlságosan macerás letörölgetni, főleg fertőtleníteni és sokan nem is sejtik, hogy ez a rész ennyire koszos lehet. Azonban a kutatók szerint megéri időt áldozni rá, mert a törölközőtartók port, szennyeződéseket, penészt és egyéb gombákat „nevelgethetnek” a felületükön. Ezek természetesen betegséget is okozhatnak, de bőrirritációkat, bőrproblémákat is generálhatnak azok számára, akik nem tisztítják meg alaposan és rendszeresen ezt a felületet.