Van valami a fürdőszobádban, ami piszkosabb a vécédnél

Szabó Erzsébet
2025.10.29.

Egy fürdőszobától néhány dolgot elvárunk: legyen higiénikus, tiszta és rendezett. Mit gondolsz, te kellő figyelmet fordítasz a legpiszkosabb felület megtisztítására?

Valószínűleg nem, mégpedig azért nem, mert eddig fogalmad sem volt róla, hogy az a legpiszkosabb. Mert hát mi jut eszünkbe akkor, ha kevésbé higiénikus részre gondolunk egy fürdőszobában? Egyértelműen a mosdó, a zuhanyzó, a lefolyók, és ha az adott helyiségben van a WC, akkor természetesen az. De éppen azért, mert ezekről a felületekről tudjuk, hogy szennyezettek, fokozott figyelmet fordítunk rájuk. Így viszont egy legkevésbé sem várt terület nyerte a „legmocskosabb hely a fürdőszobában” címet.

Az Egyesült Királyságban végzett tanulmány szerint a baktériumok és szennyeződések tekintetében a legmocskosabb területnek a fürdőszobai radiátor vagy a törülközőtartó bizonyult. 

Hogy lehet ez?

A nedves törülközők ideális táptalajt jelentenek a káros mikroorganizmusoknak és baktériumoknak, amik nem csak ennek, hanem a melegnek köszönhetően is gyorsabban, könnyebben tudnak szaporodni. Márpedig baktériumok kerülnek bőven a törölközőre – ami mellett landolnak a bőrsejtek, a szőr- és hajszálak és a lehető legkülönfélébb szennyeződések.

Ezt az ideális körülményt tovább erősítjük azzal, hogy nem takarítjuk túl sűrűn a törölközőszárítókat. Hiszen túlságosan macerás letörölgetni, főleg fertőtleníteni és sokan nem is sejtik, hogy ez a rész ennyire koszos lehet. Azonban a kutatók szerint megéri időt áldozni rá, mert a törölközőtartók port, szennyeződéseket, penészt és egyéb gombákat „nevelgethetnek” a felületükön. Ezek természetesen betegséget is okozhatnak, de bőrirritációkat, bőrproblémákat is generálhatnak azok számára, akik nem tisztítják meg alaposan és rendszeresen ezt a felületet.

