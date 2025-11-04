A francia lányok is ezt isszák, ha puffadnak

Neked mi jut eszedbe, ha az articsókáról van szó? Talán annyi, hogy egy mutatós zöldség? Vagy kóstoltad már sütve vagy mártogatósként? Nos, függetlenül attól, hogy mennyire ismered az articsókát, bizonyára még te sem ittál articsókás vizet, amikor puffadtnak érezted magad. Franciaországban viszont ez az ital az egyik legnépszerűbb puffadáscsillapító, és rengeteg francia lány kortyolgatja, amikor úgy érzi, hogy nincs minden rendben az emésztőrendszerével.

A franciák már régóta hiszen az articsóka erejében

A franciák a világ egyik vezető zöldségtermesztőjeként már az 1500-as években híresek volt az articsókájukról. Az 1800-as években a francia bevándorlók voltak azok, akik az Egyesült Államokba is eljuttatták ezt a nagyszerű zöldséget, ahol azóta is előszeretettel fogyasztják vajmártással.

A francia lányok viszont manapság egészen más okból szeretik az articsókát: úgy tartják, hogy articsókás vízként fogyasztva segít a puffadás és az emésztési zavarok csökkentésében.

