Felveszed a versenyt egy enciklopédia-szerkesztővel? Teszteld a tudásodat!

Van az a barát, aki minden társasjáték-estén tarolni szokott, és van az a kolléga, aki egy reklámszünet alatt felsorolja az összes európai fővárost. Ha most arra gondoltál, hogy te is simán felvennéd velük a versenyt, itt a bizonyítási lehetőség.
Ebben a kvízben összekevertük a magyar történelmi és kulturális érdekességeket a nagyvilág tudnivalóival: lesz szó olimpiai bajnokról, híres festményről, kémiai elemről és egy olyan dalról, amit biztosan hallottál már valahol.
Nem kell szaktudás, csak jó megfigyelőkészség és egy kis hétköznapi műveltség – a kérdések egyharmada magyar vonatkozású, a többi nemzetközi vizeken evez.
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Kattints, válaszolj a 13 kérdésre, és a végén kiderül, tényleg enciklopédia-szerkesztő szintű tudás lakozik-e benned, vagy csak jól tartod magad egy baráti kvízestén.
Melyik évben koronázták magyar királlyá Szent Istvánt, megalapítva ezzel a Magyar Királyságot?
Szent Istvánt hagyományosan az ezredik év végén, 1000-ben koronázták meg, ezzel kezdetét vette a keresztény magyar királyság.
Melyik folyó a leghosszabb Magyarország mai területén belül?
A Tisza közel 600 kilométeren át kanyarog az ország területén, ezzel hosszabb hazai szakaszú, mint a Duna.
Ki írta a „Toldi” című elbeszélő költeményt?
Arany János műve a 19. századi magyar irodalom egyik legismertebb alkotása, amely Toldi Miklós történetét meséli el.
Ki szerezte a világszerte ismertté vált „Szomorú vasárnap” (Gloomy Sunday) című dalt?
Seress Rezső 1933-ban írta a dalt, amelyet azóta számtalan nyelvre lefordítottak, és legendák is kapcsolódnak hozzá.
Ki festette a „Mona Lisa” című híres festményt?
Leonardo da Vinci a 16. század elején alkotta meg a festményt, amely ma a párizsi Louvre-ban tekinthető meg.
Mi az arany vegyjele a periódusos rendszerben?
Az arany vegyjele Au, amely a latin „aurum” szóból ered.
Melyik ország fővárosa Canberra?
Bár Sydney a legismertebb és legnagyobb ausztrál város, politikai döntés eredményeként Canberra lett az ország fővárosa.
Melyik az emberi test legnagyobb szerve?
A bőr az emberi test legnagyobb szerve, felnőtteknél átlagosan 1,5-2 négyzetméteres felülettel.
Ki írta és adta elő az „Imagine” című világhírű dalt?
John Lennon 1971-ben megjelent dala azóta is az egyik legismertebb békehimnusz.
Melyik az emberi test leghosszabb csontja?
A combcsont (femur) az emberi test leghosszabb és egyben legerősebb csontja.
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