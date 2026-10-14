Felveszed a versenyt egy enciklopédia-szerkesztővel? Teszteld a tudásodat!

Vegyes tudáskvíz magyar és nemzetközi érdekességekkel – derítsd ki, mennyire vagy otthon a történelemben, földrajzban és kultúrában!

Van az a barát, aki minden társasjáték-estén tarolni szokott, és van az a kolléga, aki egy reklámszünet alatt felsorolja az összes európai fővárost. Ha most arra gondoltál, hogy te is simán felvennéd velük a versenyt, itt a bizonyítási lehetőség.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben összekevertük a magyar történelmi és kulturális érdekességeket a nagyvilág tudnivalóival: lesz szó olimpiai bajnokról, híres festményről, kémiai elemről és egy olyan dalról, amit biztosan hallottál már valahol.

Nem kell szaktudás, csak jó megfigyelőkészség és egy kis hétköznapi műveltség – a kérdések egyharmada magyar vonatkozású, a többi nemzetközi vizeken evez. Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy kvízbajnok? Teszteld a tudásodat 10 kérdésben! Mit tud a Minden történetnek két oldala van, a Netflix idei eddigi legnézettebb, 104 milliószor megtekintett sorozata? Birkakrimi: beszélő birkák nyomoznak Hugh Jackman új, izgalmas filmjében ﻿Egyedül szilveszterezel? Van 5 tippünk, amivel felvidulsz

Kattints, válaszolj a 13 kérdésre, és a végén kiderül, tényleg enciklopédia-szerkesztő szintű tudás lakozik-e benned, vagy csak jól tartod magad egy baráti kvízestén.

0% Melyik évben koronázták magyar királlyá Szent Istvánt, megalapítva ezzel a Magyar Királyságot? 1526-ban 1000-ben 896-ban Helyes! Helytelen! Szent Istvánt hagyományosan az ezredik év végén, 1000-ben koronázták meg, ezzel kezdetét vette a keresztény magyar királyság. Tovább >> Melyik folyó a leghosszabb Magyarország mai területén belül? Tisza Duna Dráva Helyes! Helytelen! A Tisza közel 600 kilométeren át kanyarog az ország területén, ezzel hosszabb hazai szakaszú, mint a Duna. Tovább >> Ki írta a „Toldi” című elbeszélő költeményt? Petőfi Sándor Vörösmarty Mihály Arany János Helyes! Helytelen! Arany János műve a 19. századi magyar irodalom egyik legismertebb alkotása, amely Toldi Miklós történetét meséli el. Tovább >> Ki szerezte a világszerte ismertté vált „Szomorú vasárnap” (Gloomy Sunday) című dalt? Seress Rezső Liszt Ferenc Kodály Zoltán Helyes! Helytelen! Seress Rezső 1933-ban írta a dalt, amelyet azóta számtalan nyelvre lefordítottak, és legendák is kapcsolódnak hozzá. Tovább >> Ki festette a „Mona Lisa” című híres festményt? Raffaello Michelangelo Leonardo da Vinci Helyes! Helytelen! Leonardo da Vinci a 16. század elején alkotta meg a festményt, amely ma a párizsi Louvre-ban tekinthető meg. Tovább >> Mi az arany vegyjele a periódusos rendszerben? Ag Au Ar Helyes! Helytelen! Az arany vegyjele Au, amely a latin „aurum” szóból ered. Tovább >> Melyik ország fővárosa Canberra? Új-Zéland Ausztrália Dél-afrikai Köztársaság Helyes! Helytelen! Bár Sydney a legismertebb és legnagyobb ausztrál város, politikai döntés eredményeként Canberra lett az ország fővárosa. Tovább >> Melyik az emberi test legnagyobb szerve? A máj A bőr A tüdő Helyes! Helytelen! A bőr az emberi test legnagyobb szerve, felnőtteknél átlagosan 1,5-2 négyzetméteres felülettel. Tovább >> Ki írta és adta elő az „Imagine” című világhírű dalt? David Bowie Paul McCartney John Lennon Helyes! Helytelen! John Lennon 1971-ben megjelent dala azóta is az egyik legismertebb békehimnusz. Tovább >> Melyik az emberi test leghosszabb csontja? A felkarcsont A sípcsont A combcsont Helyes! Helytelen! A combcsont (femur) az emberi test leghosszabb és egyben legerősebb csontja. Tovább >> Felveszed a versenyt egy enciklopédia-szerkesztővel? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudást Nem gond, ha most néhány kérdésnél elbizonytalanodtál – a lényeg, hogy szívesen tanulsz új dolgokat. Nézz utána pár érdekességnek, amit most megismertél, és legközelebb egész biztosan magabiztosabban kattintasz majd. Szilárd alapokon állsz Jó arányban ismerted fel a helyes válaszokat – látszik, hogy figyelsz a világra és szívesen csipegetsz az általános műveltségből. Egy kis finomhangolással simán versenyképes lennél bármelyik kvízestén. Enciklopédia-szerkesztő szintű tudás Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, a történelem, a földrajz és a kultúra kérdései sem fognak ki rajtad. Ha van kedved, most már te is kitalálhatnál néhány trükkös kérdést mások számára. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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