Ez lehet az oka, ha elalvás előtt mindig ugyanazt az arcot látod

Lehunyod a szemed, és mielőtt elaludnál, felbukkan egy arc. Néha egy régi szerelemé, néha egy ismeretlené, máskor pedig olyan emberé, akire évek óta nem is gondoltál tudatosan. Ha ez visszatérő élmény, többféle magyarázat is szóba jöhet: az elalvás természetes folyamata, egy emlék vagy akár egy érzelmileg fontos élmény is szerepet játszhat benne.
Az elalvás előtti pillanatokban az agy fokozatosan átáll az ébrenlétből az alvásba. Ebben az átmeneti állapotban képek, arcok és rövid jelenetek is megjelenhetnek, akár anélkül, hogy szándékosan felidéznénk őket. Ezeket a jelenségeket hipnagóg élményeknek nevezik, és önmagukban általában nem utalnak problémára. Az viszont érdekes lehet, hogy milyen arc bukkan fel újra és újra, és milyen érzéseket vált ki belőled.
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