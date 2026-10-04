Így tudhatod meg, hogy az exed TÉNYLEG továbblépett-e: vagy csak egy pótkapcsolatba menekült

A kérdés, amit magadban hordozol, jogos: ez valódi, mély kapcsolódás, vagy csak egy menekülőút, amivel elkerülhető a magánnyal való szembenézés?

A párkapcsolati pszichológia szerint a kettő között néhány konkrét, megfigyelhető viselkedésminta tesz különbséget.

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A pótkapcsolat jelensége nem új keletű fogalom a terapeuták körében: olyan kapcsolatra utal, amely egy előző, lezáratlan érzelmi veszteség tompítására szolgál, nem pedig valódi vonzódásra épül. Ez nem jelenti azt, hogy minden gyorsan kialakult új kapcsolat eleve hiteltelen, de bizonyos mintázatok ismétlődnek azoknál, akik valójában még nem zárták le a múltat.

A sebesség önmagában nem árulkodó, a hogyan már inkább

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Van, aki hetek alatt talál új partnert, és az a kapcsolat évekig kitart. Más hónapokig vár, és három hét után mégis menekül belőle. A sebesség tehát nem elég erős jelzés önmagában. Ami viszont sokat elmond: milyen állapotban váltott. Ha valaki a szakítás után azonnal, feldolgozás nélkül vetette bele magát valami újba, és ezt maga is úgy írja le, hogy „nem akartam egyedül lenni”, ott a motiváció nem a másik emberről szól, hanem a saját üresség elkerüléséről. Olvass még a témában 40-hez közel az élet nem lesz könnyebb, csak megtanulod, mi éri meg az energiádat „Minek vegyen tehenet, ha így is kap ingyen tejet?” – Ezért nem őszinték veled a férfiak „Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel Ezt hozza 2026. szeptember 30. a numerológia szerint – rend és biztonság

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