Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Az ősz nemcsak a hűvösebb napokat, hanem meglepő romantikus fordulatokat is tartogathat az asztrológiai értelmezések szerint. A retrográd Vénusz régi érzéseket, kimondatlan vonzalmakat és elfeledettnek hitt kapcsolatokat hozhat újra felszínre, miközben egyesek végre összeszedhetik a bátorságukat, hogy felfedjék valódi érzéseiket. Négy csillagjegy számára különösen érdekes lehet ez az időszak, mert könnyen kiderülhet, hogy valaki már jó ideje titokban odavan érte.
Ikrek
Az Ikrek számára az ősz könnyen hozhat olyan helyzetet, amelyben egy korábban háttérben maradó személy váratlanul egyértelműbb jelzést ad. Október 7-én a Merkúr és a retrográd Vénusz találkozása különösen kedvezhet annak, hogy felszínre kerüljenek az eddig kimondatlan érzések. Lehet, hogy egy munkahelyi, baráti vagy hétköznapi ismeretségben veszed észre: valaki többet érez irántad, mint amennyit eddig mutatott. Nem feltétlenül egy látványos vallomásból derül majd ki minden, egy őszinte üzenet, egy váratlan meghívás vagy a szokatlanul intenzív figyelem is árulkodó lehet.
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