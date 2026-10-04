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Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója
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Ennek a 4 csillagjegynek ősszel előáll a titkos imádója

Váradi Petra
Írta 2026.10.04.
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Négy csillagjegy számára különösen izgalmas lehet az ősz: a retrográd Vénusz hatására egy titkos imádó végre felfedheti régóta rejtegetett érzéseit.

Az ősz nemcsak a hűvösebb napokat, hanem meglepő romantikus fordulatokat is tartogathat az asztrológiai értelmezések szerint. A retrográd Vénusz régi érzéseket, kimondatlan vonzalmakat és elfeledettnek hitt kapcsolatokat hozhat újra felszínre, miközben egyesek végre összeszedhetik a bátorságukat, hogy felfedjék valódi érzéseiket. Négy csillagjegy számára különösen érdekes lehet ez az időszak, mert könnyen kiderülhet, hogy valaki már jó ideje titokban odavan érte.

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Ikrek

Az Ikrek számára az ősz könnyen hozhat olyan helyzetet, amelyben egy korábban háttérben maradó személy váratlanul egyértelműbb jelzést ad. Október 7-én a Merkúr és a retrográd Vénusz találkozása különösen kedvezhet annak, hogy felszínre kerüljenek az eddig kimondatlan érzések. Lehet, hogy egy munkahelyi, baráti vagy hétköznapi ismeretségben veszed észre: valaki többet érez irántad, mint amennyit eddig mutatott. Nem feltétlenül egy látványos vallomásból derül majd ki minden, egy őszinte üzenet, egy váratlan meghívás vagy a szokatlanul intenzív figyelem is árulkodó lehet.

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