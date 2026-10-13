Kik kezdenek még idén karrierváltásba? Rangsoroltuk mind a 12 csillagjegyet

Az alábbi rangsor a tizenkét jegyet aszerint sorolja, mennyire valószínű, hogy még idén belevágnak valami újba.

Egyre több negyvenes, ötvenes kollégánk vált szakmát, és a karriertanácsadók is arról beszélnek, hogy a munkahelyváltás mögött ma már ritkábban a fizetés áll, inkább a belső nyugtalanság. Az asztrológia persze nem ad biztosat, de a csillagjegyek jellemzői sokat elárulnak arról, ki az, aki ilyenkor inkább marad a megszokott keretek között, és ki az, aki tényleg képes lépni.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Nyilas

A Nyilas számára a megszokottság egyenlő az unalommal, és ha egy projekt már nem ad kihívást, egyszerűen elkezdi keresni a kiutat. Jellemzően nem titokban szervezkedik, hanem egy ebédszünetben kimondja a főnökének, hogy továbblépne, és onnantól már csak a részletek tisztázása van hátra. A kockázatvállalás náluk nem bátorság kérdése, inkább ösztön.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.