5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

Vannak, akik felnőttként is különösen szoros kapcsolatot ápolnak az édesanyjukkal, és az ő véleményük, támogatásuk a legnehezebb helyzetekben is sokat jelent számukra. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyekre ez a mély kötődés különösen jellemző lehet.
Rák
Kezdjük ott, ahol a legkevésbé meglepő: a Rák elemi otthonossággal kötődik az édesanyjához, és ez a kötelék gyakran egy életen át tart. Nem arról van szó, hogy minden döntését megbeszéli vele, inkább arról, hogy az anyja hangja, főztje, egy mondata képes helyre tenni a legkáoszosabb napot is. Egy vasárnapi ebédnél gyakran pont a Rák az, aki halkan megkérdezi, jól van-e az anyja, miközben a többiek már a desszertnél tartanak.
Ez a mély érzelmi kötődés felnőttként sem lazul el, sőt sokszor ő lesz az, aki a családi ünnepeket szervezi, mert ösztönösen érzi, mire van szüksége az anyjának ahhoz, hogy jól érezze magát.
Olvass még a témában
A diagnózisod lehet ok, de nem kifogás – Miért kezdtük fegyverként használni a pszichológiai terminusokat?
Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?
A névszámod alapján ilyen az ideális partnered
Szeretem a barátnőimet, de nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre utazni – és erről nyíltan beszélnünk kéne
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.