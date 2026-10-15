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5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával
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5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
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A csillagjegyek nem írják felül a családi történeteket, de bizonyos jegyeknél az anya-gyermek kapcsolat különösen mély gyökereket ereszt.

Vannak, akik felnőttként is különösen szoros kapcsolatot ápolnak az édesanyjukkal, és az ő véleményük, támogatásuk a legnehezebb helyzetekben is sokat jelent számukra. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyekre ez a mély kötődés különösen jellemző lehet.

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Rák

Kezdjük ott, ahol a legkevésbé meglepő: a Rák elemi otthonossággal kötődik az édesanyjához, és ez a kötelék gyakran egy életen át tart. Nem arról van szó, hogy minden döntését megbeszéli vele, inkább arról, hogy az anyja hangja, főztje, egy mondata képes helyre tenni a legkáoszosabb napot is. Egy vasárnapi ebédnél gyakran pont a Rák az, aki halkan megkérdezi, jól van-e az anyja, miközben a többiek már a desszertnél tartanak.

Ez a mély érzelmi kötődés felnőttként sem lazul el, sőt sokszor ő lesz az, aki a családi ünnepeket szervezi, mert ösztönösen érzi, mire van szüksége az anyjának ahhoz, hogy jól érezze magát.

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