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4 csillagjegy, aki képtelen kiengedni a kezéből az irányítást
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4 csillagjegy, aki képtelen kiengedni a kezéből az irányítást

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
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Vannak, akiknek szinte lehetetlen átadni a vezetést másoknak. Nézd meg, melyik négy csillagjegyre lehet különösen jellemző a kontroll iránti erős igény!

Vannak, akik nehezen viselik, ha nem a saját elképzeléseik szerint alakulnak a dolgok. Szeretnek mindent kézben tartani, előre megtervezni a lépéseiket, és akkor érzik magukat igazán biztonságban, ha ők irányíthatják az eseményeket. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy nehezen engedje át másoknak az irányítást.

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Bak – Mindent előre megtervez

A Bak számára a kiszámíthatóság és a biztonság alapvető fontosságú, ezért szeret előre gondolkodni, és minden helyzetre felkészülni. Nehezen bízza másokra a fontos feladatokat, mert úgy érzi, csak akkor lehet biztos a végeredményben, ha ő maga felügyeli a folyamatokat. A munkában és a magánéletben is hajlamos lehet arra, hogy ragaszkodjon a saját módszereihez, még akkor is, ha másoknak lenne jobb ötletük. Nem feltétlenül a hatalomvágy vezérli, sokkal inkább az a meggyőződés, hogy a dolgok csak következetes tervezéssel és szigorú ellenőrzéssel működhetnek igazán jól.

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