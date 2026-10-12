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3 csillagjegy, aki imádja az őszt – ilyenkor vannak elemükben
Pexels

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3 csillagjegy, aki imádja az őszt – ilyenkor vannak elemükben

Farkas Izabella
Írta 2026.10.12.
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Az asztrológia szerint három jegy különösen otthon érzi magát az ősz hangulatában.

Amíg mások pánikszerűen próbálják meghosszabbítani a nyarat, addig van, aki titkon már a vastagabb takarót keresi elő, és egy csésze fahéjas-sütőtökös kávé mellett nézi, ahogy sárgulni kezdenek a levelek. Ha te is közéjük tartozol, lehet, hogy a születési dátumod is magyarázatot ad erre a vonzódásra.

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Nem véletlen, hogy pont ők azok, akik alig várják, hogy elővegyék a gyapjúpulóvereket. Mindhárom jegyben közös, hogy valamilyen formában kötődik a mélységhez, az érzelmekhez vagy a rendteremtéshez, ami az ősz lényege is egyben: lassítás, befelé fordulás, a nyári könnyedség helyett a tudatosabb jelenlét.

Rák: akinek az otthon maga a boldogság

A Rák egész évben az otthonteremtésről szól, de ősszel végre igazán kiélheti ezt az oldalát. Amíg nyáron kénytelen alkalmazkodni a strandolós, buliözönös társasági elváráshoz, az ősz beköszöntével megkönnyebbülve tér vissza a saját kuckójába. Neki a boldogság egy puha pléd, egy jó könyv és egy gyertya illata egy esős délutánon.

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A Rák számára az ősz nem a búcsú évszaka, hanem a hazatérésé. Ez a jegy ilyenkor kezd igazán élni: a konyhában sütőtökös levesek és almás pitetök rotyognak, a lakás pedig lassan átalakul egy meleg, barátságos menedékké. Társasági programok helyett szívesebben hív meg két-három közeli barátot vacsorára, mint hogy egy zsúfolt rendezvényen érezze magát jól.

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