Bomberdzsekik új köntösben – ezeknek a daraboknak ott a helye ősszel a gardróbban

A bomberdzseki sokáig inkább a sportos, lazább szettek része volt, idén ősszel viszont egészen más arcát mutatja. A megszokott fazon új anyagokkal, színekkel és mintákkal jelenik meg, így már nem csak farmerrel és sportcipővel tudod elképzelni.

Sőt, egy jól megválasztott darab simán működik elegánsabb nadrággal, szoknyával vagy akár egy egyszerű ruhával is. Összeszedtem néhány olyan változatot, amelyet én is gondolkodás nélkül beengednék az őszi ruhatáramba.

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Könnyű pöttyös

Reserved / Pöttyös dzseki

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Ha a klasszikus bomber fazont szeretnéd egy kicsit nőiesebbé tenni, egy pöttyös változat tökéletes erre. Ez a könnyű dzseki nem akarja túlkomplikálni az összeállítást, mégis sokkal érdekesebbé tesz egy egyszerű farmeres szettet. Fekete vagy sötét nadrággal különösen jól működik, de egy elegánsabb szoknya mellett sem mutatna furcsán.

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