Biohacking kezdőknek – 5 tudományosan bizonyított módszer a tested teljesítményének maximalizálására

Az alábbi öt módszer mindegyike mögött konkrét élettani mechanizmus és publikált kutatási eredmények állnak, nem csupán wellness-trend.

A biohacking szót sokan még mindig valamiféle Szilícium-völgyi különcködésként képzelik el: hidegvizes kádak, vércukorszenzorok, milliós étrend-kiegészítő csomagok. Pedig a mögötte álló élettani elvek jó része évtizedek óta ismert a fiziológiában, csak most kaptak új csomagolást. A lényeg nem a technológiai felhajtás, hanem az, hogy a szervezet néhány jól ismert szabályozó mechanizmusát tudatosan, rendszeresen és mérhetően használjuk ki.

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1. Hidegexpozíció: a barna zsírszövet és a noradrenalin aktiválása

A hideggel szembeni tudatos kitettség, legyen szó hidegzuhanyról vagy jeges vízbe merülésről, az egyik legjobban dokumentált biohacking-módszer. A holland extrémsportoló, Wim Hof, a róla elnevezett módszer kidolgozója köré épült vizsgálatokat a nijmegeni Radboud UMC kutatói, Peter Pickkers intenzívterápiás professzor és Matthijs Kox vezették. A 2014-ben publikált tanulmány kimutatta, hogy a meditációból, légzéstechnikából és hidegexpozícióból álló tréning hatására elsősorban a légzéstechnika által kiváltott adrenalinkiugrás befolyásolta a szimpatikus idegrendszer működését és bizonyos gyulladásos markereket. A hideg hatására a szervezet noradrenalint szabadít fel, ami éberséget és fókuszált figyelmet eredményez, miközben a barna zsírszövet aktiválódása a hőtermelést és az anyagcserét is serkenti.

Kezdőknek nem szükséges azonnal jeges vízbe ugrani. Elég, ha a napi zuhanyzás utolsó egy-két percét hideg vízzel zárjuk, és onnan fokozatosan hosszabbítjuk az időt. Olvass még a témában Kívül csillogás, belül csalás: ráláthattam a nagy influenszer-illúzióra Ez az egy dolog különösen fontos neked a szerelemben a csillagjegyed szerint 6 dolog, amire a 40-hez közeledve végre nem vagyok hajlandó több energiát pazarolni „Kövér vagyok és utálom magam” – amikor a társadalom azt várja, de nem megy az önelfogadás

A test alkalmazkodása néhány hét alatt érezhető: sokan arról számolnak be, hogy csökken a stresszreakciójuk intenzitása mindennapi helyzetekben is.

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